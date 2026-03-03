Apple userà i server di Google per Siri 2.0?

Secondo le fonti di The Information, la nuova Siri verrà eseguita sui server di Google. L’azienda di Mountain View rispetterà però i requisiti sulla privacy di Apple. Come è noto da metà gennaio, la versione 2.0 dell’assistente digitale e le future funzionalità AI sfrutteranno un modello Gemini personalizzato.

Server di Google per Siri 2.0?

Quasi tutte le funzionalità AI di Apple Intelligence vengono elaborate sul dispositivo. Le query più complesse sono inviate al Private Cloud Compute, un insieme di server con chip Apple. A causa della bassa domanda (le funzionalità AI sono poco utilizzate), solo il 10% della potenza di calcolo viene sfruttata oggi (alcuni server non sono stati nemmeno installati). Con l’arrivo di Siri 2.0 (forse con iOS 26.5) potrebbe essere necessario un incremento della potenza di calcolo.

I chip usati per Private Cloud Compute sono derivati dagli M2 Ultra, quindi non sono ottimizzati per il cloud AI e l’elaborazione dei modelli di grandi dimensioni, come Gemini di Google. Secondo le fonti di The Information, Apple avrebbe quindi chiesto “aiuto” all’azienda di Mountain View.

Le query di Siri 2.0 verrebbero eseguite sui server di Google, rispettando i requisiti sulla privacy stabiliti da Apple. L’azienda di Cupertino utilizza già i server di Google per alcuni servizi, tra cui iCloud. Apple è arrivata in ritardo nel settore dell’intelligenza artificiale generativa e quindi non ha mai investito pesantemente nell’infrastruttura cloud come i diretti concorrenti.

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, aveva comunicato che solo la versione di Siri con interfaccia chatbot (prevista con iOS 27) girerà sui server di Google. In base a quanto riportato da The Information sembra che l’assistente digitale verrà ospitato dall’azienda di Mountain View fin dal debutto con iOS 26.5.