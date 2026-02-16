Apple garantisce il lancio di Siri 2.0 entro il 2026

Apple ha promesso che la nuova versione dell’assistente digitale arriverà entro il 2026. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha tuttavia previsto che non saranno disponibili tutte le funzionalità in iOS 26.4 o 26.5. Alcune di esse arriveranno con iOS 27, quando Siri avrà anche un’interfaccia da chatbot. Nei prossimi giorni verranno inoltre annunciati i primi Mac dell’anno. Problemi invece per l’integrazione di CarPlay nel sistema di infotainment di Tesla.

Siri 2.0 entro il 2026 con funzionalità parziali?

L’obiettivo iniziale di Apple era lanciare la nuova versione di Siri con iOS 18.4. Durante la WWDC 2024 erano state mostrate le funzionalità avanzate dell’assistente, come la possibilità di fornire risposte più personalizzate tramite accesso ai dati dell’utente e di “vedere” il contenuto dello schermo. Ciò non è mai avvenuto.

Per oltre un anno sono stati effettuati test con i modelli sviluppati internamente, ma con risultati deludenti. Alla fine Apple ha deciso di usare un modello Gemini di Google. L’azienda di Cupertino ha promesso il lancio di Siri 2.0 entro il 2026. Secondo Mark Gurman doveva debuttare con iOS 26.4. Invece saranno disponibili solo alcune funzionalità. Le altre arriveranno gradualmente con iOS 26.5 e iOS 27.

L’azienda di Cupertino rispetterà la roadmap del 2026, ma per sfruttare tutte le capacità di Siri 2.0 si dovrà attendere la prossima major release del sistema operativo. Apple non vuole accelerare lo sviluppo per evitare ulteriori figuracce. Per un’azienda così importante e ricca si tratta però di un ritardo inaccettabile (oltre due anni rispetto all’annuncio originario), considerando che i concorrenti corrono a velocità supersonica.

Oltre all’interfaccia da chatbot per Siri, iOS 27 includerà miglioramenti in termini di prestazioni e autonomia. Verrà rimosso il vecchio codice, riscritte alcune funzionalità e aggiornata l’interfaccia (anche per adattarla al primo iPhone pieghevole).

Nuovi Mac vicini al debutto

Come detto in precedenza, Apple aggiornerà l’intero catalogo dei Mac. Arriveranno sul mercato nuovi MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac e Mac Studio. Uno dei modelli più attesi è il MacBook economico (meno di 1.000 dollari) con chip A18 Pro (lo stesso degli iPhone 16 Pro). Dovrebbe avere un telaio in alluminio e uno schermo di circa 13 pollici.

Problemi con CarPlay per Tesla

Mark Gurman ha infine ricevuto informazioni sull’integrazione di CarPlay con il sistema di infotainment di Tesla. Durante i test sono state rilevate incompatibilità tra Apple Maps e le mappe usate da Tesla per la guida autonoma. Ci sono in pratica problemi di sincronizzazione per la navigazione stradale.

L’azienda di Musk ha quindi chiesto ad Apple di migliorare la compatibilità. Ciò è avvenuto con vari aggiornamenti per iOS 26, ma non è chiaro quanti utenti hanno installato le ultime versioni del sistema operativo (i dati pubblicati il 12 febbraio sono generici).