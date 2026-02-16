Evento Apple del 4 marzo: i dispositivi che saranno annunciati

Tutto come previsto: Apple sta organizzando un evento per il 4 marzo in cui, con tutta probabilità, annuncerà i nuovi laptop della famiglia MacBook. Gli addetti della stampa stanno iniziando a ricevere gli inviti per partecipare ad appuntamenti in presenza, in diverse città del mondo: New York, Shanghai e Londra tra le città confermate.

Arrivano gli inviti per l’evento Apple del 4 marzo

L’immagine (qui sotto) non include indizi concreti su quelle che saranno le novità svelate. Fa riferimento in modo generico a una special Apple Experience . Le voci di corridoio però non mancano, a partire da quella che vorrebbe ormai vicino al lancio un portatile low cost con in dotazione il chip A18 Pro già visto sugli iPhone. Sono poi attesi un MacBook Air con M5 e MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max. Non è da escludere nemmeno che possano essere presentati monitor.

Ancora, dal gruppo di Cupertino si aspettano l’iPad in versione base con chip A18 e il modello Air con M4, oltre alla prima beta del sistema operativo iOS 26.4. All’orizzonte anche le funzionalità di Siri basate sui modelli Google Gemini.

In programma poi i festeggiamenti per i 50 anni dell’azienda. Il numero uno Tim Cook ha già fatto sapere che la ricorrenza sarà celebrata, non si sa però come. Apple è nota per la tendenza a non guardare mai indietro, ma quello del mezzo secolo è un traguardo per cui vale la pena fermarsi e ripercorrere le tappe fondamentali.

Non ci sarà invece bisogno di aspettare fino a marzo per veder arrivare iPhone 17e. Il nuovo melafonino economico dovrebbe essere presentato già entro questa settimana. Tra le caratteristiche inedite attese anche la Dynamic Island al posto del notch, nella parte alta del display. Andrà a sfidare il Pixel 10a di Google nel segmento degli smartphone mid-range.