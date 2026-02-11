Tim Cook prepara la torta per i 50 anni di Apple

Mentre tutto il mondo sarà alle prese con le 24 ore nelle quali ogni scherzo è permesso, l’1 aprile 2026 la mela morsicata festeggerà i suoi primi 50 anni. La fondazione di Apple risale infatti allo stesso giorno del 1976, quando prese vita la creatura di Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Tim Cook, uno poco incline a guardare indietro, riconosce l’importanza dell’anniversario e conferma che sarà celebrato a dovere.

Apple sta per compiere i suoi primi 50 anni

Il numero uno di Cupertino, che potrebbe rimanere sulla poltrona di CEO ancora per poco (John Ternus è in pole position per la successione), ne ha parlato durante un incontro della scorsa settimana. Queste le sue parole, riportate dal solito ben informato Mark Gurman di Bloomberg.

Ultimamente sono stato insolitamente riflessivo su Apple, perché abbiamo lavorato su cosa fare per celebrare questo momento: 50 anni. È un risultato straordinario. Abbiamo rivisitato vecchi archivi, vecchie fotografie. Abbiamo rivisitato i prodotti, i servizi, le persone e sono rimasto colpito da quanto Apple abbia cambiato le cose, quanto Apple abbia cambiato il mondo, quanto Apple abbia dato al mondo.

La festa si farà, è cosa certa. Come? Lo scopriremo presto, dopotutto mancano poche settimane all’appuntamento.

Festeggeremo? Potete starne certi. Non siamo ancora pronti a dire esattamente come, quindi rimanete sintonizzati. Sì. Non siamo una cultura che guarda al passato. Quindi il gruppo di persone che lavora a questo progetto ha dovuto in un certo senso sviluppare una forza diversa, perché la nostra forza è sempre rivolta a ciò che verrà dopo. Abbiamo dovuto davvero impegnarci per entrare in uno stato di riflessione, ma quando ci si ferma davvero, ci si ferma e si pensa agli ultimi 50 anni, il cuore canta. Davvero. Vi prometto che ci sarà qualche festeggiamento.

L’articolo di Gurman non si ferma alle celebrazioni per i 50 anni di Apple, ma tocca altri temi come l’arrivo di nuovi dispositivi. Uno su tutti è iPhone 17e, che secondo le voci di corridoio potremmo vedere già la prossima settimana.