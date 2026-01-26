Apple: nuovi Mac e dispositivi smart home nel 2026

Gli iPhone rimangono ovviamente i prodotti più attesi dai fan, ma Apple introdurrà dispositivi altrettanto interessanti nel corso del 2026. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha elencato i Mac (notebook e desktop) che arriveranno nei prossimi mesi. L’azienda di Cupertino entrerà anche in un mercato attualmente dominato da Amazon, ovvero quello della smart home con un display e una videocamera di sicurezza.

Nuovi notebook e desktop Mac

Nella prima metà del 2026 è previsto il lancio di nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M5. Apple annuncerà inoltre i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M5 Pro e M5 Max. In base alle recenti indiscrezioni, questi ultimi potrebbero essere i primi Mac dell’anno, ma Gurman non ha confermato le tempistiche.

Altri prodotti attesi nel primo semestre sono un Mac Studio con chip M5 Max/Ultra e un Studio Display 2. Nella seconda metà del 2026 dovrebbe essere annunciati un Mac mini con chip M5 e M5 Pro, un MacBook da 13 pollici con chip A18 Pro (prezzo inferiore a 1.000 dollari) e soprattutto un MacBook Pro con schermo OLED touch e chip M6 Pro/Max.

Smart display e videocamera

Apple festeggerà i 50 anni con altri prodotti. Oltre agli iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold, l’azienda di Cupertino dovrebbe annunciare due dispositivi per la smart home.

Secondo Gurman, il primo è uno smart display da 7 pollici che sfrutterà ovviamente la nuova Siri potenziata con il modello Gemini di Google. Il secondo è una videocamera di sicurezza che sensori per il rilevamento della presenza. In pratica, Apple farà concorrenza ai dispositivi Echo, Ring e Blink di Amazon.

L’azienda di Cupertino ha avviato anche lo sviluppo di uno smart display da 9 pollici con braccio robotico, ma non debutterà prima del 2027.