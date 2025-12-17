Apple iPhone: otto nuovi modelli fino al 2027

Il noto Mark Gurman (Bloomberg) aveva già anticipato la possibile roadmap degli iPhone che Apple dovrebbe annunciare nei prossimi due anni. Nuovi dettagli sono stati rivelati da The Information, inclusi quelli su design e specifiche. Il sito MacRumors ha aggiunto anche le ultime indiscrezioni su altri prodotti dell’azienda di Cupertino.

Otto iPhone in due anni

Il primo modello, previsto entro primavera 2026, sarà iPhone 17e. Dovrebbe avere parte posteriore in vetro, ricarica wireless magnetica (MagSafe) e modem Apple C1X (5G). Entro settembre 2026 è previsto il lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max con chip Apple A20, Face ID sotto il display (eliminata la Dynamic Island), fotocamera frontale nell’angolo superiore sinistro, fotocamera posteriore con apertura variabile e modem C1X o C2.

Insieme agli iPhone 18 Pro dovrebbe essere annunciato il nuovo iPhone Fold con schermi da 7,7 pollici (interno) e 5,3 pollici (esterno). Anche per questo modello la fotocamera frontale sarà nell’angolo superiore sinistro (quindi niente Dynamic Island). Secondo un’altra fonte, Apple potrebbe scegliere un Touch ID laterale invece del Face ID sotto lo schermo per ridurre lo spessore.

Altri tre modelli arriveranno entro la primavera 2027. Si tratta di iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2. Per quest’ultimo potrebbe essere aggiunta una seconda fotocamera posteriore e ridotto il prezzo finale.

In autunno 2027 è infine previsto il lancio di iPhone 20 (nome ipotetico) per festeggiare il 20esimo anniversario. Dovrebbe avere uno schermo curvo ai lati con cornici quasi inesistenti e senza nessun taglio nel vetro. Ciò significa che la fotocamera frontale sarà sotto il display.

Tra settembre 2026 e autunno 2027 dovrebbero arrivare sul mercato diversi prodotti: AirTag 2, Home hub, HomePod mini 2, Apple TV, iPad 12 con chip A19, iPad Air con chip M4, MacBook con chip A18 Pro, MacBook Air con chip M5, MacBook Pro con chip M5 Pro/Max, iPad mini 8 con chip A20, Apple Watch Series 12, Apple Studio Display 2, Mac mini con chip M5/M5 Pro, Mac Studio con chip M5 Max/Ultra, iMac Pro con chip M5 Max, MacBook con chip M6, MacBook Pro con chip M6 Pro/Max, Apple Watch Ultra 4, tabletop robot e smart glass AI.