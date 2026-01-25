 Apple Siri: nuovi dettagli sulla doppia versione
Emergono nuove informazioni sulle due versioni di Siri, una integrata in iOS 26.4 e una con interfaccia da chatbot in iOS 27, entrambe basate su Gemini.
Google AI Studio

Apple ha sottoscritto un accordo con Google per usare i modelli Gemini nella nuova Siri. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha spiegato in dettaglio perché è stata effettuata questa scelta e fornito ulteriori dettagli sulle due versioni dell’assistente personale.

Decisione supportata da Craig Federighi

Apple aveva annunciato la nuova Siri durante la WWDC 2024, ma le sue capacità avanzate non sono state mai rilasciate. Dopo diversi mesi (e l’addio di diversi esperti del team AI), i dirigenti hanno iniziato a valutare i modelli di terze parti per migliorare l’assistente e le funzionalità di Apple Intelligence. I due principali candidati erano Claude di Anthropic e GPT di OpenAI.

Le discussioni con Anthropic sono state interrotte quasi subito a causa delle richieste economiche eccessive. OpenAI ha invece rifiutato perché impegnata nello sviluppo del primo dispositivo hardware che sfrutteranno i modelli GPT. Inizialmente Google non era tra i candidati perché impegnata nel processo antitrust contro il Dipartimento di Giustizia.

Negli ultimi mesi, Gemini ha superato GPT-5 con la terza generazione. Nel frattempo, il giudice ha stabilito che Google non deve annullare il contratto con Apple (Search come motore di ricerca predefinito di Safari). Questa combinazione di fattori ha portato alla scelta dell’azienda di Mountain View.

L’accordo è stato finalizzato a novembre 2025 e reso pubblico il 12 gennaio 2026. La versione di Siri potenziata con i modelli Gemini dovrebbe essere svelata nella seconda metà di febbraio. Gli utenti potranno usarla con iOS 26.4 a fine marzo o inizio aprile, insieme alle nuove funzionalità di Apple Intelligence.

Un modello di Google verrà inoltre utilizzato per un vero chatbot, quindi con interfaccia simile a quella di ChatGPT e Copilot. Questa seconda versione di Siri debutterà al WWDC 2026 di giugno e sarà disponibile con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. Il modello sarà più potente di quello usato in iOS 26.4.

I modelli Gemini verranno eseguiti sui server di Apple (Private Cloud Compute), ma in futuro potrebbero essere eseguiti sui server di Google. Secondo Gurman, queste decisioni sono state supportate da Craig Federighi. Tra i piani futuri ci sarebbe anche la trasformazione di Safari in un browser agentico, come ChatGPT Atlas e Perplexity Comet.

Pubblicato il 25 gen 2026

Luca Colantuoni
25 gen 2026
