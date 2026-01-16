Accordo Apple-Google facilitato da OpenAI?

Secondo le fonti del Financial Times, l’accordo tra Apple e Google sarebbe stato facilitato da OpenAI. L’azienda guidata da Sam Altman avrebbe rifiutato una nuova offerta per l’uso dei suoi modelli, in quanto non voleva più “aiutare” un futuro concorrente. L’azienda di Cupertino ha quindi scelto Gemini per potenziare Siri e le funzionalità di Apple Intelligence.

Apple ha scelto Google al posto di OpenAI e Anthropic

Nel comunicato congiunto è scritto che i futuri modelli AI di Apple saranno basati sui modelli Gemini e le tecnologie cloud di Google. In pratica verranno utilizzate versioni personalizzate di Gemini per le funzionalità AI e per potenziare Siri.

Secondo le fonti del Financial Times, l’accordo è strutturato come un contratto di cloud computing e Google riceverà un miliardo all’anno per cinque anni. Nel comunicato stampa è scritto inoltre che, dopo un’attenta valutazione, Apple ha scelto le tecnologie AI di Google in quanto le migliori disponibili sul mercato.

Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha sottolineato che la scelta è caduta su Gemini perché Google ha ridotto il gap con Anthropic (l’altro candidato) e perché è più economico. Non è noto quando scadrà l’accordo con OpenAI per l’integrazione di ChatGPT, ma sicuramente Gemini avrà la precedenza.

Secondo il Financial Times, Apple aveva chiesto a OpenAI di fornire un modello custom per Siri. L’azienda guidata da Sam Altman avrebbe rifiutato l’offerta alcuni mesi fa (autunno 2025), in quanto vuole utilizzare i suoi modelli per i futuri dispositivi hardware. OpenAI potrebbe quindi diventare un concorrente di Apple.

Sull’accordo è arrivato anche il commento di Elon Musk, secondo il quale Google incrementerà il suo potere dominante. Ovviamente Grok non è stato nemmeno considerato da Apple, visti i disastri passati e recenti.