ChatGPT compie tre anni, ma Gemini rovina la festa

Il 30 novembre 2022 è stata annunciata un assistente digitale che ha rivoluzionato diversi settori. Il suo nome è ChatGPT. Il 30 novembre 2025 ha compiuto tre anni e oggi viene usato da oltre 800 milioni di utenti a settimana. Ma la festa di OpenAI è stata rovinata da Google con Gemini, nonostante sia meno popolare.

I concorrenti sono molti agguerriti

ChatGPT è ancora l’app gratuita più scaricata dallo store di Apple. Il modello AI originario era GPT-3.5 e permetteva solo di ottenere testo in base all’input (prompt) degli utenti. OpenAI era una piccola azienda di San Francisco, fondata a fine 2015, che aveva un capitale di un miliardo di dollari.

Tre anni dopo il lancio, ChatGPT ha oltre 800 milioni di utenti settimanali. Attualmente usa il modello GPT-5.1. Oltre al testo può elaborare immagini, video e audio. In seguito alla “fusione” con i modelli della serie o offre anche capacità di ragionamento. Oggi è inoltre disponibile un agente AI che esegue azioni per conto dell’utente. Nel frattempo, OpenAI ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 500 miliardi di dollari e completato la ristrutturazione aziendale.

Google ha risposto all’inizio di febbraio 2023 con Bard basato sul modello LaMDA. All’inizio di dicembre 2023 è arrivato Gemini, nome scelto anche per il chatbot. Grazie all’enorme successo del modello Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), Google ha iniziato a ridurre il gap da OpenAI. Gemini viene usato oggi da oltre 650 milioni di utenti mensili.

In termini numerici, ChatGPT è ancora molto lontano. Gemini 3 Pro, annunciato il 18 novembre, ha però conquistato la vetta di LMArena, mentre GPT-5.1 è stato superato anche da Grok 4.1 e Claude Opus 4.5. Dopo aver provato Gemini 3, il CEO di Salesforce ha deciso di abbandonare ChatGPT.

In base ai dati di Similarweb, gli utenti passano più tempo con Gemini che con ChatGPT. Per OpenAI è sicuramente una brutta notizia. Google è il concorrente più pericoloso, in quanto ha una “potenza di fuoco” (capitali) superiore e può sfruttare a proprio vantaggio le posizioni dominanti in diversi mercati (ricerca, advertising e sistemi operativi mobile).