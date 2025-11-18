 Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity

Gemini 3 è la nuova famiglia di modelli AI annunciata da Google che verranno gradualmente integrati nei vari servizi a partire da Search (AI Mode).
Google annuncia Gemini 3: nuovi modelli e Antigravity
Business AI
Gemini 3 è la nuova famiglia di modelli AI annunciata da Google che verranno gradualmente integrati nei vari servizi a partire da Search (AI Mode).
Google

Google ha annunciato la nuova famiglia di modelli Gemini 3. Verranno gradualmente integrati in tutti i servizi dell’azienda di Mountain View, a partire dal motore di ricerca tramite AI Mode. La versione Pro si posiziona subito al primo posto della classifica LMArena superando Grok 4.1.

Gemini 3: app, agente e IDE

Sundar Pichai (CEO di Google) sottolinea che gli utenti amano Gemini (gli editori un po’ meno). AI Overviews ha oggi oltre 2 miliardi di utenti al mese, mentre l’app Gemini viene usata da oltre 650 milioni di utenti al mese. Gemini 3 è il modello “stato dell’arte” nel ragionamento e può comprendere meglio le richieste. Ovviamente è un modello multimodale e agentico.

In base ai dati pubblicati da Google, Gemini 3 Pro supera Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5 e GPT 5.1 in tutti i principali benchmark AI. In pratica eccelle in ogni campo scientifico, può risolvere problemi complessi e generare codice quasi perfetto. Questo modello è accessibile agli abbonati AI Pro e Ultra negli Stati Uniti in AI Mode (Google Search) e nell’app Gemini, selezionando “Thinking” nel menu a discesa. Nelle prossime settimane sarà accessibili a tutti (solo negli Stati Uniti).

Gemini 3 Pro in AI Mode può anche generare interfaccia grafiche (simulazioni e tool interattivi) a partire dalla descrizione testuale e dal contenuto di un documento. Gemini 3 Deep Think è la modalità di ragionamento più avanzata che sarà disponibile solo per gli abbonati AI Ultra.

Gli sviluppatori possono accedere a Gemini 3 tramite AI Vertex, AI Studio, Gemini CLI e API. Google ha aggiunto anche Antigravity, un IDE che permette di sfruttare la capacità agentiche del nuovo modello e i modelli di terze parti. È disponibile gratuitamente per Windows, macOS e Linux.

Gli utenti statunitensi con abbonamento AI Ultra potranno utilizzare anche Gemini Agent all’interno dell’app Gemini. Può eseguire diverse attività per conto dell’utente sfruttando le connessioni alle app Google (dopo l’autorizzazione) e le capacità di ragionamento di Gemini 3.

Fonte: Google

Pubblicato il 18 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity

Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity
OpenAI blocca orsetto AI, insegnava ai bimbi cose pericolose

OpenAI blocca orsetto AI, insegnava ai bimbi cose pericolose
Google Vids per creare video rende gratuite alcune funzioni AI

Google Vids per creare video rende gratuite alcune funzioni AI
Bolla AI: neanche Google è al sicuro, parola di CEO

Bolla AI: neanche Google è al sicuro, parola di CEO
Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity

Come installare e usare Comet, il browser AI di Perplexity
OpenAI blocca orsetto AI, insegnava ai bimbi cose pericolose

OpenAI blocca orsetto AI, insegnava ai bimbi cose pericolose
Google Vids per creare video rende gratuite alcune funzioni AI

Google Vids per creare video rende gratuite alcune funzioni AI
Bolla AI: neanche Google è al sicuro, parola di CEO

Bolla AI: neanche Google è al sicuro, parola di CEO
Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 nov 2025
Link copiato negli appunti