Ricerca AI di Google: traffico crollato del 50%

Google afferma che la funzionalità AI Overview diventa sempre più popolare tra gli utenti. Questa funzionalità, integrata nel motore di ricerca (in Italia dal mese di marzo), ha causato una diminuzione del traffico organico fino al 50% per alcuni siti. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare con l’arrivo di AI Mode.

La ricerca AI di Google uccide il traffico web

In base alle rilevazioni di Similarweb, il traffico proveniente da Google Search è diminuito di oltre 50% per il sito di HuffingtonPost negli ultimi tre anni. Percentuali simili per il Washington Post, mentre Business Insider ha perso oltre il 55% (l’editore ha dovuto licenziare il 21% dei dipendenti). Bloomberg aveva già evidenziato questo pericolo.

Il declino è aumentato nell’ultimo anno, dopo l’arrivo di AI Overviews. La funzionalità di Google permette di ottenere informazioni sotto forma di riassunto mostrato all’inizio della pagina dei risultati di ricerca. L’arrivo di AI Mode potrebbe dare il colpo di grazia a molti siti. Questa modalità, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, elimina completamente il tradizionale elenco di link. In pratica è il chatbot Gemini integrato in Google Search. Secondo News/Media Alliance, AI Mode equivale ad un furto.

Molti editori hanno dichiarato che occorre cambiare rapidamente il modello di business per contrastare questa minaccia per il giornalismo. Una delle soluzioni è chiedere l’abbonamento per accedere agli articoli. L’alternativa è sottoscrivere accordi di licenza con Google e altre aziende che sviluppano modelli AI, in modo da incassare una percentuale basata sulla visualizzazione del contenuto nelle risposte del chatbot.