Dynamic Island e A19: cosa cambia con iPhone 17e (leak)

Prepariamoci alla settimana degli smartphone mid-range: arriveranno sia il Pixel 10a di Google (già confermato in via ufficiale) sia iPhone 17e (bocche ancora cucite in casa Apple). Concentriamoci su quest’ultimo, sul melafonino economico che dovrebbe proporre un upgrade rispetto al modello visto lo scorso anno. Sono trapelate le specifiche tecniche, la fonte del rumor è piuttosto affidabile.

Uno sguardo (non ufficiale) al nuovo iPhone 17e

Si tratta di Jon Prosser, che è stato trascinato in una causa legale dal gruppo di Cupertino proprio per aver diffuso informazioni riservate. Non contento, tramite il suo canale YouTube ora ci mostra un video in cui illustra le caratteristiche che troveranno (dovrebbero trovare) posto nel nuovo smartphone iOS. Lo stile è quello ironico di sempre.

Qui il riepilogo delle specifiche tecniche, in linea con quelle suggerite dalle voci di corridoio più recenti.

Display da 6,1 pollici con Dynamic Island al posto del notch e refresh rate da 60 Hz;

chip A19 in una versione con alcune limitazioni;

8 GB di RAM;

da 256 GB di memoria interna;

modem C1X;

batteria da 4.000 mAh;

fotocamera frontale da 18 megapixel con Center Stage;

fotocamera posteriore da 48 megapixel con miglioramenti per gli scatti con poca luce;

supporto MagSafe;

colorazioni Bianco e Nero.

Non tutte le informazioni sono date per certe dallo stesso Prosser, a partire da quella che vorrebbe il taglio minimo di memoria a 256 GB. In termini di novità, quella più interessante (se confermata) riguarda la presenza della Dynamic Island nella parte alta del display, a sostituire il notch tradizionale. Andrebbe a rendere l’esperienza di utilizzo più simile a quella degli iPhone non e.

Quanto costerà? Dovrebbe essere proposto al prezzo di 599 dollari al lancio. In Italia potrebbe arrivare di nuovo a 729 euro nella versione più economica. Il leak fa riferimento anche a una colorazione Lavender presa in considerazione da Apple, ma che con tutta probabilità non vedrà mai la luce.

Non passerà molto tempo prima di poter verificare se le indiscrezioni sono fondate o meno. La presentazione è attesa per il 19 febbraio.

Il predecessore si è rivelato un successo commerciale per Apple, riprendendo il concept proposto un tempo con la linea SE: ha rappresentato l’11% degli iPhone acquistati nel 2025. E il 17e potrebbe non essere da meno.