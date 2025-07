Leak iOS 26: Apple denuncia lo YouTuber Jon Prosser

Apple ha denunciato il noto YouTuber Jon Prosser (proprietario del canale Front Page Tech) per aver divulgato informazioni su iOS 26 prima dell’annuncio ufficiale avvenuto il 9 giugno durante la WWDC 2025. Prosser ha contestato la ricostruzione della storia da parte dell’azienda di Cupertino.

Design rubato dall’iPhone di un dipendente

Jon Prosser ha pubblicato diversi video sulla nuova interfaccia di iOS 26 (all’epoca era ancora noto come iOS 19). Il primo di gennaio mostra il design dell’app Fotocamera. Il secondo di marzo riguarda le novità dell’app Messaggi. Infine, all’inizio di aprile, lo YouTuber ha pubblicato un video sul design Liquid Glass.

Non vengono mostrate le novità di iOS 26 su un vero iPhone, ma si tratta di riproduzioni grafiche. In base alla denuncia presentata da Apple, Prosser avrebbe utilizzato le informazioni fornite da Michael Ramacciotti, amico di un dipendente dell’azienda californiana (Ethan Lipnik). Ramacciotti ha mostrato a Prosser l’interfaccia di una versione preliminare di iOS 26 installata sull’iPhone di Lipnik attraverso una videochiamata con FaceTime. Prosser ha registrato la videochiamata e creato i render mostrati nei video.

Apple ha scoperto la cospirazione attraverso una segnalazione anonima via email. Prosser avrebbe offerto denaro a Ramacciotti. Il dipendente (Lipnik) non ha informato Apple, quindi è stato immediatamente licenziato. L’iPhone di Lipnick conteneva numerosi segreti commerciali. Apple non può determinare quante informazioni sono in possesso di Prosser e Ramacciotti.

Lo YouTuber è stato accusato di aver violato due leggi (Defend Trade Secrets Act e Computer Fraud and Abuse Act). Apple chiede un processo, un’ingiunzione per impedire la divulgazione di segreti commerciali e un risarcimento danni. Prosser e Ramacciotti devono inoltre distruggere tutte le informazioni in loro possesso. Prosser ha scritto su X che la ricostruzione degli eventi è sbagliata.