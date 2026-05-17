 Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS
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Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS

I ricercatori di Calif hanno scoperto due vulnerabilità nel kernel di macOS e scritto il codice dell'exploit con l'aiuto del modello Claude Mythos.
Claude Mythos usato per scoprire vulnerabilità di macOS
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I ricercatori di Calif hanno scoperto due vulnerabilità nel kernel di macOS e scritto il codice dell'exploit con l'aiuto del modello Claude Mythos.
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I ricercatori di Calif hanno scritto un exploit per due vulnerabilità di macOS, sfruttando il modello Claude Mythos di Anthropic. Permette di aggirare la protezione Memory Integrity Enforcement dei chip M5 e quindi di accedere alla memoria. I dettagli verranno pubblicati quando l’azienda di Cupertino rilascerà le patch.

Corruzione della memoria con l’aiuto di Cluade Mythos

La protezione Memory Integrity Enforcement (MIE) è stata introdotta con i chip Apple A19 degli iPhone 17. È l’evoluzione della Enhanced Memory Tagging Extension, sviluppata da Apple in collaborazione con Arm. Protegge la memoria da vari tipi di attacchi (spyware in particolare) che sfruttano vulnerabilità user-after-free e out-of-bounds. All’inizio di marzo è stato esteso il supporto ai chip M5.

Come si può leggere sul blog ufficiale, i ricercatori di Calif hanno consegnato le 55 pagine del report direttamente nella sede di Apple a Cupertino. Le due vulnerabilità presenti nel kernel di macOS 26.4.1 sono state scoperte casualmente durante il test di Claude Mythos a fine aprile. L’exploit è stato scritto il 1 maggio.

Il modello di Anthropic ha identificato i due bug e fornito aiuto nella scrittura del codice dell’exploit (ciò evidenza il rischio di una divulgazione pubblica di Claude Mythos). Non è riuscito però ad aggirare la protezione MIE, quindi sono intervenuti i ricercatori umani.

Attraverso la corruzione della memoria sono stati ottenuti i privilegi di amministratore. Sfruttando le due vulnerabilità del kernel, eventuali cybercriminali potrebbero prendere il controllo del Mac. Apple ha avviato l’analisi del report e distribuirà le patch di sicurezza. Fino ad allora, Calif non pubblicherà nessun dettaglio sull’exploit.

Nella pagina relativa alle patch di macOS 26.5 (rilasciato l’11 maggio) è indicata una vulnerabilità del kernel scoperta da Calif e Anthropic, ma potrebbe essere un altro problema di sicurezza. Se Apple confermerà l’aggiramento della protezione MIE, i ricercatori dovrebbero ricevere un premio di almeno un milione di dollari.

Fonte: WSJ

Pubblicato il 17 mag 2026

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17 mag 2026
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