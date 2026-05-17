Annunci truffa: nuova denuncia per Meta in California

La Contea di Santa Clara (California) ha presentato una denuncia contro Meta per aver ottenuto profitti dagli annunci pubblicitari truffa su Facebook e Instagram, ingannando famiglie e anziani. Nel testo viene citato l’articolo di Reuters basato sui documenti interni dell’azienda di Menlo Park. Pochi giorni fa, il Center for Countering Digital Hate (CCDH) ha documentato una truffa tramite false inserzioni del programma Medicare.

Meta ha rimosso 159 milioni di annunci truffa

Leggendo i documenti interni di Meta, Reuters aveva scoperto che su Facebook e Instagram vengono mostrati circa 15 miliardi di annunci truffa al giorno, dai quali l’azienda di Menlo Park guadagna circa 7 miliardi di dollari all’anno. I sistemi automatici rilevano le inserzioni, ma Meta addebita ai truffatori un prezzo maggiorato per pubblicarle, invece di bloccarle.

Le truffe sono di ogni tipo e includono prodotti finanziari fraudolenti, investimenti in criptovalute, presunte cure per malattie incurabili, integratori alimentari inefficaci e impersonificazioni di celebrità che chiedono contributi in denaro. Il Procuratore della Contea di Santa Clara (Tony LoPresti) ha dichiarato:

Le piattaforme di Meta sono diventate un terreno di caccia privilegiato per i truffatori, e la nostra causa sostiene che Meta non solo ne è consapevole, ma ha anche messo in atto sistemi e strumenti per assicurarsi di trarne profitto. Nessuna azienda è al di sopra della legge. In qualità di pubblici ministeri civili nella Silicon Valley, non possiamo permettere che un’azienda tecnologica potente come Meta continui a perpetrare un piano globale per ingannare i consumatori. Dietro ognuno dei miliardi di annunci truffa che Meta pubblica ogni giorno, ci sono persone reali a rischio. Troppo spesso sono le persone più vulnerabili a subire le conseguenze più gravi. Questa causa legale ribadisce ciò che dovrebbe essere ovvio: nessun profitto, per quanto elevato, giustifica il fatto di trattare i nostri residenti più vulnerabili come danni collaterali accettabili.

Secondo il Procuratore, Meta ha violato le legge sulla falsa pubblicità e la concorrenza sleale (False Advertising Law e Unfair Competition Law). Chiede quindi un’ingiunzione per bloccare queste pratiche illegali, un risarcimento per le vittime e sanzioni civili. Una simile denuncia è stata presentata a fine aprile dalla Consumer Federation of America (CFA).

Un portavoce di Meta ha dichiarato: