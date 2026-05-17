 Sicurezza online: le offerte Avast per navigare senza rischi a prezzi davvero convenienti
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Sicurezza online: le offerte Avast per navigare senza rischi a prezzi davvero convenienti

Virus, phishing e ransomware sono sempre più diffusi: scopri le nuove offerte Avast 2026 con antivirus, VPN e strumenti privacy per proteggerti.
Sicurezza online: le offerte Avast per navigare senza rischi a prezzi davvero convenienti
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Virus, phishing e ransomware sono sempre più diffusi: scopri le nuove offerte Avast 2026 con antivirus, VPN e strumenti privacy per proteggerti.
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Basta un click sbagliato per mettere a rischio password, foto personali, documenti di lavoro e perfino dati bancari. Molti attacchi avvengono in modo invisibile, mentre si naviga su internet, si scarica un allegato o ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica. Per questo motivo sempre più persone scelgono software di sicurezza avanzati come Avast, pensati per proteggere dispositivi e privacy digitale in tempo reale.

Proteggiti con Avast

Una protezione che va oltre il classico antivirus

Negli anni gli antivirus si sono evoluti e oggi offrono strumenti molto più completi rispetto al semplice controllo dei virus. Le soluzioni di Avast integrano sistemi intelligenti che monitorano costantemente le attività sospette e bloccano le minacce prima che possano causare danni. Tra le funzionalità disponibili troviamo:

  • Difesa contro malware, spyware e ransomware.
  • Protezione durante acquisti e home banking online.
  • Blocco automatico dei siti web fraudolenti.
  • Controllo delle reti Wi-Fi poco sicure.
  • Monitoraggio delle attività sospette sul dispositivo.
  • Strumenti dedicati alla privacy online.

Il tutto compatibile con Windows, Mac, Android e iPhone. Per chi cerca una protezione affidabile senza spendere cifre elevate, Avast Premium Security rappresenta una delle soluzioni più interessanti disponibili oggi.Le offerte attuali prevedono:

  • 39,99 euro per il primo anno invece di 72,99 euro per 1 PC con 1 dispositivo mobile incluso.
  • 49,99 euro per il primo anno invece di 93,99 euro per proteggere fino a 10 dispositivi.

Questo piano include protezione avanzata contro virus, malware, ransomware e siti web dannosi, oltre a sistemi anti-phishing basati sull’intelligenza artificiale. Chi desidera una protezione ancora più ampia può scegliere Avast Ultimate, il bundle che unisce sicurezza, privacy e ottimizzazione del dispositivo in un’unica soluzione. Tra acquisti online, social network, streaming e lavoro da remoto, oggi gran parte della nostra vita passa attraverso internet. Avere una protezione affidabile non riguarda più soltanto il computer, ma anche la sicurezza dei propri dati personali. Con Avast è possibile ottenere una protezione completa per più dispositivi, approfittando di sconti interessanti sul primo anno e della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Proteggiti con Avast

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Pubblicato il 17 mag 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
17 mag 2026
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