Stop a virus, malware e truffe online con Avast al 60% di sconto

Finalmente puoi dire basta a virus, malware e truffe online con Avast, la soluzione completa per la tua sicurezza e la tua privacy su tutti i tuoi dispositivi. Approfitta adesso del 60% di sconto sui suoi prodotti! Grazie alla sua app multi-device tutti i tuoi dispositivi possono contare su una piattaforma che integra le migliori funzionalità per protezione e ottimizzazione oltre che anonimato online.

Se hai bisogno di una soluzione basica per la tua sicurezza e privacy allora scegli Premium Security, il piano che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. A partire da soli 29,20 euro il primo anno hai inclusi l’Assistente Avast per rilevare le truffe online, il blocco di virus e malware, la protezione dal ransomware, la verifica della sicurezza delle reti WiFi, il blocco dei siti web falsi e non sicuri, la protezione dai siti di phishing e il blocco degli attacchi con accesso remoto al computer.

Invece, se hai bisogno di una soluzione completa che includa sicurezza, privacy e ottimizzazione allora scegli Ultimate che, oltre a tutto quello che offre Premium Security, include anche tre applicazioni extra, perfettamente integrate con la piattaforma di protezione totale in un unico abbonamento super conveniente a partire da soli 41,20 euro il primo anno.

Avast: tre app incluse oltre a blocco virus, malware e truffe online

Con Avast Ultimate, oltre al blocco di virus, malware e truffe online, hai anche incluse tre applicazioni speciali che completano l’offerta di protezione e ottimizzazione oltre che di privacy. Approfitta adesso del 60% di sconto sui suoi prodotti!

Con SecureLine VPN ottieni una navigazione completamente anonima che rende illeggibili le tue informazioni ai curiosi del web. Grazie a Cleanup Premium ottieni una pulizia e ottimizzazione completa del tuo dispositivo. Infine, attivando AntiTrack ottieni una protezione dell’identità online contro i tracker che monitorano ogni tua azione.