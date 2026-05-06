 Scegli Norton 360 Advanced, l'antivirus che protegge da truffe e minacce al 67% di sconto
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Scegli Norton 360 Advanced, l'antivirus che protegge da truffe e minacce al 67% di sconto

Approfitta subito dell'offerta speciale di Norton 360 Advanced al 67% di sconto per ottenere una protezione totale da truffe e minacce online.
Scegli Norton 360 Advanced, l'antivirus che protegge da truffe e minacce al 67% di sconto
Sicurezza Antivirus
Approfitta subito dell'offerta speciale di Norton 360 Advanced al 67% di sconto per ottenere una protezione totale da truffe e minacce online.
Norton - Canva

Grazie a Norton 360 Advanced ottieni un antivirus completo in grado di proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware e anche truffe online. Oggi lo attivi al 67% di sconto per un anno di sicurezza totale. Basta preoccuparti quando navighi online, effettui acquisti o semplicemente consulti i tuoi social network.

Ottieni Norton 360 Advanced

Questa soluzione ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, hai ben 200 GB di spazio nel cloud per effettuare backup sicuri e protetti. Insieme hai anche l’Assistenza per il ripristino dell’identità, il Monitoraggio finanziario, una VPN illimitata per navigare nel completo anonimato, il Dark Web Monitoring e una Protezione anti-deepfake.

Norton 36 Advanced non è solo un antivirus, ma anche una protezione anti-truffa professionale con potenti funzionalità di rilevamento dotate di intelligenza artificiale. Una volta attivo sui tuoi dispositivi questo sistema di protezione avanzata assicura una sicurezza contro le truffe 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la tua casella di posta elettronica.

Inoltre, blocca in modo proattivo tutte le chiamate fraudolente. Così non devi più preoccuparti delle truffe telefoniche né del telemarketing selvaggio. E con l’intelligenza artificiale rileva le truffe in messaggi di testo e video deepfake. Ma non è tutto. Infatti, con Norton Genie hai un assistente AI che ti fornisce suggerimenti in tempo reale per evitare trappole, rispondere a domande sulla sicurezza informatica e aiutare a orientarti tra tutte le funzionalità.

Norton 360 Advanced: molto più di un antivirus, molto meno costoso

Con Norton 360 Advanced hai molto di più di un antivirus a un prezzo molto più basso. Non perdere la nuova offerta! Attivalo con tutte le funzionalità incluse al 67% di sconto. Si tratta di una promozione incredibilmente vantaggiosa che con un unico abbonamento annuale include:

Ottieni Norton 360 Advanced
  • Protezione anti-truffa Pro;
  • Protezione dalle minacce in tempo reale
  • Secure VPN
  • SafeCam per PC
  • Social Media
  • Assistenza per il ripristino dell’identità
  • Assistenza in caso di furto del portafoglio
  • Dark Web Monitoring
  • Password Manager
  • Orario di scuola
  • Protezione minori
  • Backup del PC nel cloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 mag 2026
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