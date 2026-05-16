Windows 11 KB5089549: Microsoft conferma bug, fix in arrivo

Microsoft ha confermato il problema segnalato da diversi utenti, spiegando perché l’aggiornamento KB5089549 per Windows 11 25H2/24H2 non può essere installato su alcuni dispositivi. L’azienda di Redmond ha pubblicato due soluzione temporanee in attesa del fix che dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni.

Descrizione del problema e soluzioni provvisorie

L’aggiornamento KB5089549 di Windows 11 25H2/24H2 del 12 maggio è obbligatorio, quindi dovrebbe essere installato automaticamente tramite Windows Update. Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di un messaggio che indica l’impossibilità di completare la procedura, per cui verrà ripristinato lo stato precedente (rollback).

Microsoft ha confermato il bug, aggiungendo che potrebbero verificarsi altri eventi spiacevoli. L’installazione si blocca al 35-36% durante la fase di riavvio oppure viene mostrato l’errore 0x800f0922. Come si può leggere nel file C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log , il problema è dovuto allo spazio insufficiente nella EFI System Partition (ESP), la partizione nascosta di Windows 11 in cui sono presenti i file di boot.

Solitamente ha una dimensione di circa 200 MB. Quando lo spazio scende sotto i 10 MB, gli aggiornamenti non possono essere installati e viene quindi mostrato uno dei suddetti messaggi o errori. L’azienda di Redmond ha pubblicato due soluzione temporanee (workaround).

La prima è quella più “rischiosa”, in quanto è necessaria una modifica al registro per incrementare la dimensione della partizione (servono i privilegi di amministratore). La seconda è quella ottimale per gli utenti. Il problema verrà risolto tramite la funzionalità KIR (Known Issue Roolback).

Microsoft ha promesso il rilascio del fix definitivo con un futuro aggiornamento. Secondo Windows Latest verrà distribuita una patch di emergenza (out-of-band) nei prossimi giorni.