Problemi con l'aggiornamento KB5089549 di Windows 11

Sono bastate meno di 24 ore dal via alla distribuzione dell’aggiornamento KB5089549 per Windows 11 25H2 e 24H2 perché comparissero i primi problemi. Il pacchetto rilasciato questa settimana in occasione del Patch Tuesday sta creando qualche grattacapo di troppo agli utenti. Per il momento, Microsoft non sembra essere a conoscenza di alcun bug, ma le testimonianze si stanno moltiplicando.

Windows 11 KB5089549: i bug segnalati

C’è chi incontra errori nell’installazione, non riuscendo a portare a termine la procedura nemmeno dopo vari tentativi, vedendo il PC interrompere l’operazione e tornare da solo alla versione precedente. Questa un’immagine condivisa su Reddit per testimoniare l’anomalia.

Qualcosa non è andato come previsto. Non c’è bisogno di preoccuparsi: annullamento delle modifiche. Per favore tieni il tuo computer acceso.

Chi ne è interessato non ha accesso alle ultime funzionalità introdotte: dalla Xbox Mode che trasforma il PC in una console con un’interfaccia dedicata ai diversi miglioramenti per una componente essenziale come Esplora file, fino all’arrivo degli agenti AI sulla barra delle applicazioni.

Quello che si manifesta durante la fase di setup non è l’unico problema segnalato per Windows 11 KB5089549. Si sono anche bug relativi alla connessione internet: qualcuno sta facendo i conti con una velocità fortemente ridotta e un’esperienza di navigazione compromessa.

Un altro aggiornamento problematico per W11

Si tratta di una dinamica che ormai conosciamo molto bene, quasi una tradizione che si ripete ogni mese. La software house pubblica un aggiornamento, poco dopo gli utenti iniziano a segnalare problemi che si manifestano durante l’installazione o in seguito al riavvio, Microsoft inizia a raccogliere i feedback e poi interviene con il rilascio di patch correttive, a volte in modo urgente, altre aspettando il turno successivo. Ancora oggi, la gestione degli update rimane il più grande tallone d’Achille del sistema operativo, anche quando sono obbligatori come nel caso dei Patch Tuesday.