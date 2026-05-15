Windows 11: molte novità in arrivo a fine maggio

Microsoft ha annunciato le prime build per il canale Release Preview, dopo le modifiche al programma Insider. Per Windows 11 25H2 e 24H2 sono disponibili le build 26100.8514 e 26200.8514 (KB5089573), mentre la build 28000.2173 (KB5089570) è riservata a Windows 11 26H1, versione del sistema operativo installata solo sui dispositivi con processori Qualcomm Snapdragon X2.

Novità per Windows 11 25H2/24H2

Gli Insider troveranno cinque principali novità nelle build 26100.8514 e 26200.8514 per Windows 11 25H2 e 24H2. La funzionalità Shared audio permette a due persone di ascoltare lo stesso audio contemporaneamente sfruttando la tecnologia Bluetooth LE Audio. Magnifier (Lente di ingrandimento) fornirà annunci più precisi quando viene usato uno screen reader.

Nel Task Manager (Gestione attività) sono state aggiunte colonne specifiche per la NPU (Neural Processing Unit), se presente. La funzionalità Multi-App Camera consente invece a più applicazioni di accedere contemporaneamente alla fotocamera.

Microsoft ha infine incrementato le prestazioni generali, tra cui il lancio delle app e l’interazione con vari componenti del sistema operativo (menu Start, ricerca, Action Center). La funzionalità è nota come Low Latency Profile.

Le build includono inoltre diversi miglioramenti per Windows Hello, storage, USB, input e Microsoft Store. Tutte le novità saranno disponibili con l’aggiornamento opzionale di fine maggio e quello obbligatorio del 9 giugno (insieme alle patch di sicurezza).

Novità per Windows 11 26H1

Gli Insider che usano un dispositivo con processori Snapdragon X2 possono installare la build 28000.2173 per Windows 11 26H1. Sono state incluse quasi tutte le novità presenti nell’aggiornamento KB5089549 di Windows 11 25H2/24H2.

Microsoft ha aggiunto la modalità Xbox che consente di attivare un’interfaccia a schermo intero simile a quella delle conole. Esplora file supporta nuovi formati di archivio e ricorda la modalità di visualizzazione delle cartelle quando aperte dalle app.

Diversi miglioramenti riguardano Microsoft Store (meno errori), audio, barra delle applicazioni, storage, Windows Hello e grafica.