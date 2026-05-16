Windows 11: taskbar spostabile e menu Start più piccolo

Microsoft ha finalmente annunciato una delle novità più attese dagli utenti. Dopo aver installato la build 26300.8493 di Windows 11 25H2, disponibile nel canale Experimental (ex Dev) del programma Insider, sarà possibile spostare la taskbar (barra delle applicazioni) lungo i quattro lati dello schermo e ridurre la sua dimensione. Nelle prossime settimane arriveranno invece importanti novità per il menu Start.

Taskbar spostabile e più piccola

Microsoft ha deciso di fissare la taskbar di Windows 11 nella parte inferiore dello schermo per scelta progettuale. Dopo quasi 5 anni dal lancio ufficiale e numerose critiche, l’azienda di Redmond ha finalmente ascoltato gli utenti. Gli Insider nel canale Experimental possono ora spostare la barra delle applicazioni lungo i lati destro, sinistro o superiore e scegliere la posizione delle icone: in alto o al centro per la taskbar a destra o sinistra, a sinistra o al centro per la taskbar in alto o in basso.

Cambiano ovviamente le animazioni. Ad esempio, se la taskbar è nella parte superiore, il menu Start si aprirà verso il basso. Usando la taskbar in posizione verticale e l’opzione “Mai” per la voce “Combina i pulsanti della barra delle applicazioni e nascondi le etichette“, ogni finestra delle app avrà un pulsante separato con etichetta.

La posizione della taskbar si può cambiare in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni . Nelle prossime build verranno incluse altre funzionalità: nascondimento automatico e taskbar ottimizzata per tablet, gesture touch e box di ricerca per la posizione alternativa. Potrebbero essere anche aggiunti il supporto per posizioni differenti con più monitor e per il drag&drop.

Nella stessa versione preliminare di Windows 11 25H2 è presente anche l’opzione per ridurre la dimensione (altezza) della taskbar e quindi delle icone. Si trova in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni . È necessario scegliere “Sempre” per la voce “Mostra pulsanti più piccoli nella barra delle applicazioni“.

Menu Start più personalizzabile

Microsoft ha previsto inoltre molte novità per il menu Start. Gli Insider potranno scegliere separatamente la visualizzazione delle app preferite, recenti o tutte. Nella sezione delle app recenti ci saranno singole opzioni per la visualizzazione per app aggiunte di recente, file recenti e consigliati, suggerimenti di app e consigli. Sarà inoltre possibile disattivare i suggerimenti, senza disattivare i file recenti nelle Jump List e in Esplora file.

Sarà possibile anche scegliere la dimensione nel menu Start (piccola o grande) e nascondere nome e immagine del profilo. La sezione Elementi consigliati cambierà nome in Recenti. Le app installate di recente e il Microsoft Store saranno sempre visibili. Queste novità arriveranno nel canale Experimental nelle prossime settimane. Microsoft ha rilasciato altre build nei canali Beta, Experimental (26H1) e Experimental (Future Platforms).