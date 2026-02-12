Nuovo ritardo per Siri 2.0, forse arriverà con iOS 26.5

Dopo oltre un anno di ritardo sembrava finalmente vicino il lancio della nuova versione dell’assistente digitale. Invece gli utenti dovranno attendere altri due mesi per utilizzare Siri 2.0. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, gli ingegneri di Apple hanno incontrato diversi problemi durante lo sviluppo, quindi non sarà disponibile prima di maggio con iOS 26.5. L’azienda di Cupertino ha rilasciato ieri iOS 26.3.

Ennesimo ritardo per la nuova Siri

La nuova versione di Siri era stata annunciata durante la WWDC 2024 con annessi spot TV. Doveva essere disponibile all’inizio del 2025. Apple ha comunicato l’anno scorso che il lancio è stato posticipato al 2026. Il debutto di Siri 2.0 era previsto entro marzo con iOS 26.4. L’azienda di Cupertino ha confermato a metà gennaio che avrebbe utilizzato un modello Gemini personalizzato.

Gli sviluppatori attendevano quindi l’arrivo della nuova Siri nella beta di iOS 26.4 entro fine febbraio. Invece dovranno aspettare fino a maggio. Durante i test interni sono stati rilevati diversi problemi. L’assistente non risponde ad alcune richieste se l’utente parla troppo velocemente oppure impiega troppo tempo per rispondere a richieste complesse.

Secondo le fonti di Gurman, Siri 2.0 arriverà con iOS 26.5. Tra le funzionalità ci saranno quelle che consentono di accedere ai dati personali e di eseguire più azioni nelle app con un singolo comando vocale. Due funzionalità, in test con iOS 26.5, potrebbero essere disponibili in iOS 26.4.

La prima è un tool di ricerca web che mostra un riassunto della risposta con link alle fonti. La seconda è un tool per generare le immagini, simile all’app Image Playground. Una seconda versione di Siri avrà un’interfaccia da chatbot e sarà disponibile con iOS 27. Verrà utilizzato un modello Gemini più avanzato eseguito sui server di Google.

Principali novità di iOS 26.3

In attesa di Siri 2.0, gli utenti possono installare iOS 26.3. La nuova versione del sistema operativo include quattro principali novità.

Apple ha semplificato il trasferimento dei dati da iOS ad Android (versione 16 e successive). La funzionalità è integrata, quindi non serve più l’app dedicata. Con iOS 26.3 è inoltre possibile limitare l’invio dei dati sulla posizione geografica alle reti cellulari.

Le ultime due novità riguardano esclusivamente gli utenti europei, in quanto imposte dal Digital Markets Act per migliorare l’interoperabilità. L’iPhone può ora inoltrare le notifiche delle app a smartwatch di terze parti e consentire il pairing istantaneo con auricolari e altri dispositivi di terze parti.