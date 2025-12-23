Apple migliora l'interoperabilità in UE con iOS 26.3

Apple introdurrà due funzionalità con iOS 26.3 per rispettare l’obbligo di interoperabilità del Digital Markets Act (DMA). L’azienda di Cupertino semplificherà il pairing dei dispositivi di terze parti e consentirà la ricezione delle notifiche dall’iPhone. La Commissione europea ha apprezzato l’arrivo delle novità, nonostante il ricorso presentato all’inizio di giugno.

Pairing e notifiche

Apple ha già ricevuto una sanzione di 500 milioni di euro per la violazione del DMA, in particolare per non aver consentito agli sviluppatori di inserire link verso metodi pagamento alternativi. Un’altra multa potrebbe essere imposta per non aver rispettato l’obbligo di interoperabilità.

La Commissione europea ha elencato le modifiche da apportare al sistema operativo entro precise scadenze (Apple ha presentato ricorso, citando rischi per sicurezza e privacy). Si tratta di funzionalità attualmente esclusive per i prodotti dell’azienda di Cupertino che devono essere disponibili anche a terze parti.

A partire da iOS 26.3 (e iPadOS 26.3), gli utenti europei potranno effettuare l’accoppiamento istantaneo (pairing) con un singolo tap tra auricolari o altri dispositivi di terze parti con iPhone e iPad, sfruttando la stessa procedura offerta per AirPods e Apple Watch.

Gli utenti europei potranno inoltre ricevere le notifiche dall’iPhone o dall’iPad su smartwatch o altri dispositivi di terze parti. Sarà possibile anche interagire con le notifiche, come avviene con Apple Watch. L’inoltro sarà possibile verso un solo dispositivo, quindi l’attivazione sul dispositivo di terze parti disattiverà la funzionalità su Apple Watch.

Gli sviluppatori possono testare queste novità con la prima beta di iOS 26.3. La versione finale dovrebbe essere rilasciata entro fine gennaio 2026. Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato:

Il DMA crea nuove opportunità per gli sviluppatori di immettere sul mercato prodotti e servizi innovativi in ​​Europa. Questo è un altro passo verso un ecosistema digitale più interconnesso a vantaggio di tutti i cittadini dell’UE.

Una terza novità di iOS 26.3 sarà il tool per il trasferimento dei dati da iOS ad Android e viceversa che potrà essere utilizzato in tutto il mondo.

