Apple limita il tracciamento della posizione su iPhone

Apple ha annunciato una nuova funzionalità che sarà disponibile con iOS 26.3. Gli utenti potranno attivare un’opzione che permette di ridurre la precisione della posizione geografica. Sarà tuttavia disponibile solo su alcuni iPhone e iPad, oltre che per un numero limitato di operatori telefonici. Non potrà però essere sfruttata per impedire il tracciamento da parte di TikTok.

Perché è una funzionalità utile?

Solitamente la posizione geografica viene rilevata tramite GPS. Non basta però disattivare i servizi di localizzazione per evitare il tracciamento. Come evidenzia Apple, le reti cellulari possono determinare la posizione in base alle celle a cui si connette il dispositivo. La nuova funzionalità consente di ridurre i dati sulla posizione inviati alle reti cellulari, ottenendo una maggiore privacy.

Attivando la relativa impostazione, le reti cellulari potranno solo determinare una posizione approssimata, come il quartiere in cui si trova il dispositivo, invece dell’indirizzo civico. L’impostazione non influisce sulla qualità del segnale o sull’esperienza dell’utente.

L’azienda di Cupertino sottolinea che l’impostazione non influisce sulla qualità del segnale o sull’esperienza dell’utente, sulla precisione dei dati di localizzazione condivisi con i soccorritori durante una chiamata di emergenza e sui dati di localizzazione usati dalle app. Non incide ad esempio sulla condivisione della posizione con amici e familiari tramite la funzione Dov’è.

La novità sarà inclusa in iOS 26.3 (attualmente è disponibile la beta 3 agli sviluppatori) solo su iPhone 16e, iPhone Air e iPad Pro con chip M5 (Wi-Fi + Cellular). Sono supportati i seguenti operatori telefonici: Telekom (Germania), EE e BT (Regno Unito), AIS e True (Australia) e Boost Mobile (Stati Uniti).

Apple non ha spiegato perché la funzionalità è stata introdotta solo ora. Probabilmente vuole evitare l’accesso alla posizione da parte delle forze dell’ordine o dei cybercriminali.