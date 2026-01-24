TikTok USA raccoglie più dati degli utenti

Il 22 gennaio è nata TikTok USDS Joint Venture LLC, nuova società che gestirà il famoso social network negli Stati Uniti. La protezione dei dati verrà garantita da Oracle, quindi non passeranno più dai server della cinese ByteDance. Leggendo però la nuova informativa sulla privacy sembra che gli utenti statunitensi siano caduti dalla padella alla brace.

Tracciamento esatto della posizione

Il motivo principale per cui è stata approvata la legge che imponeva il ban per TikTok era il rischio di raccolta dei dati da parte del governo cinese. TikTok USDS Joint Venture LLC garantisce ora la protezione dei dati attraverso l’infrastruttura cloud di Oracle, come specificato nel comunicato ufficiale.

Considerato il cambio di proprietà della sussidiaria statunitense è stata aggiornata l’informativa sulla privacy. Confrontando la nuova versione con quella precedente del 19 agosto 2024, Wired ha notato tre principali modifiche. La prima riguarda il tracciamento della posizione geografica.

Sia nella vecchia che nella nuova versione è specificata la raccolta della posizione approssimata dall’indirizzo IP o dalla SIM. Nella nuova versione è scritto inoltre che, se l’utente attiva i servizi di localizzazione per l’app, TikTok USA raccoglie la posizione approssimata o precisa. Nella versione precedente è invece scritto che non viene raccolta questa informazione.

Nella nuova informativa è stata inoltre aggiunta una sezione che riguarda l’intelligenza artificiale. TikTok USA raccoglie dati sulle interazioni AI (prompt, risposte e metadati). Infine, l’app raccoglie un numero maggiore di dati a scopo pubblicitario da fonti esterne. Le inserzioni verranno personalizzate anche con i dati forniti dagli editori (ad esempio quando l’utente visita un sito).

Diversi utenti hanno scoperto che TikTok USA raccoglie lo status di immigrazione. Vista la “caccia all’immigrato” avviata dall’amministrazione Trump, alcuni di essi hanno consigliato di rimuovere l’app. In realtà, questa informazione veniva già raccolta in precedenza. È stato solo specificato che ora deve essere rispettata la legge californiana (Consumer Privacy Act).

Le vere novità sono l’algoritmo e la moderazione dei contenuti. L’algoritmo dei suggerimenti verrà riaddestrato sulla base dei dati degli utenti statunitensi. C’è il forte sospetto che possa diventare uno strumento di propaganda dei repubblicani. Analogamente, i nuovi proprietari potrebbero dare maggiore visibilità ai contenuti di destra e rimuovere quelli che criticano l’amministrazione Trump.