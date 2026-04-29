Nuove funzionalità AI per l'app Foto con iOS 27

La novità più attesa del WWDC 2026 (8-12 giugno) è ovviamente Siri 2.0 (versione potenziata con un modello Gemini di Google). Apple annuncerà inoltre iOS 27 e nuove funzionalità AI per diverse app. Secondo le fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino presenterà nuovi strumenti di editing per l’app Foto che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Funzionalità già presenti su Android

Da alcuni anni, l’intelligenza artificiale applicata alla fotografia è uno dei “cavalli di battaglia” di Google. L’azienda di Mountain View offre funzionalità specifiche per i suoi dispositivi Pixel o per tutti con le ultime versioni di Android. Anche Samsung investe molto sui tool Galaxy AI per gli smartphone. Apple è rimasta indietro. L’unico strumento AI disponibile nell’app Foto è Clean Up (Ripulisci in italiano) che consente di rimuovere gli oggetti indesiderati dalle immagini.

Nella versione dell’app Foto inclusa in iOS 27 (anche in iPadOS 27 e macOS27) ci sarà una nuova sezione dedicata ai tool Apple Intelligence. Oltre alla suddetta Clean Up, gli utenti troveranno tre nuovi strumenti di editing:

Extend : consente di generare contenuti aggiuntivi oltre l’inquadratura originale. Gli utenti potranno ad esempio scattare una foto ravvicinata di un oggetto e utilizzare lo strumento per aggiungere elementi dello scenario circostante. Un’opzione permetterà di controllare la quantità di elementi aggiunti e la loro posizione espandendo i bordi dell’immagine con le dita

: consente di generare contenuti aggiuntivi oltre l’inquadratura originale. Gli utenti potranno ad esempio scattare una foto ravvicinata di un oggetto e utilizzare lo strumento per aggiungere elementi dello scenario circostante. Un’opzione permetterà di controllare la quantità di elementi aggiunti e la loro posizione espandendo i bordi dell’immagine con le dita Enhance : utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente colore, illuminazione e qualità generale dell’immagine

: utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente colore, illuminazione e qualità generale dell’immagine Reframe: consente di modificare la prospettiva dopo aver scattato la foto. È principalmente un tool per le foto spaziali, il formato di immagine 3D creato per il visore Vision Pro

Per queste funzionalità verranno usati modelli on-device, quindi l’elaborazione sarà quasi istantanea. Gurman sottolinea però il lancio potrebbe essere posticipato perché i risultati dei test interni non sono molto positivi. Clean Up ha ricevuto critiche in quanto genera artefatti, distorce le immagini e riempie le aree rimosse con dettagli inesatti.