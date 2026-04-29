 Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto
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Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto

Amazon aggiunge risposte audio AI personalizzate nelle pagine prodotto. L'AI sintetizza recensioni e specifiche in una conversazione vocale.
Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto
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Amazon aggiunge risposte audio AI personalizzate nelle pagine prodotto. L'AI sintetizza recensioni e specifiche in una conversazione vocale.

Si fa una domanda, tipo: Questa macchina del caffè è a cialde o a capsule?, si apre la pagina di un prodotto su Amazon, si tocca il pulsante, e un esperto AI dello shopping risponde a voce in tempo reale, ricavando le informazioni dalle specifiche del prodotto, dalle recensioni dei clienti e da altri dati rilevanti. È come parlare con il commesso di un negozio.

L’AI di Amazon risponde a voce sulle pagine prodotto, come funziona

La nuova funzione “Join the chat” si trova nelle pagine prodotto dell’app Amazon Shopping, sotto l’immagine del prodotto. Fa parte di un’esperienza più ampia chiamata “Hear the highlights”, riassunti audio brevi disponibili su milioni di pagine prodotto. In test dallo scorso maggio negli USA, per ora solo su prodotti selezionati.

Basta toccare “Hear the highlights” per un riassunto audio del prodotto, poi “Join the chat” per fare domande specifiche via testo o voce. L’AI risponde in formato conversazionale, basandosi sulle risposte precedenti senza ripetersi. L’audio continua a riprodursi anche mentre si naviga su altre pagine.

Amazon dice che l’esperienza è pensata per risparmiare tempo. Invece di scorrere descrizioni lunghe e centinaia di recensioni, si fa una domanda e si ottiene la sintesi. Ogni domanda influenza la risposta successiva, rendendo la conversazione personalizzata.

L’ecosistema AI di Amazon per lo shopping

“Join the chat” si aggiunge a un arsenale crescente di strumenti AI per lo shopping Amazon: Rufus, l’assistente generativo per la ricerca e il confronto prodotti; Interests, che traccia le preferenze e suggerisce prodotti in modo continuo; e “Help me decide,” che propone prodotti basandosi su ricerche, navigazione e cronologia degli acquisti.

Amazon sta trasformando ogni interazione con la piattaforma in un’occasione per l’AI di intervenire. Per chi compra su Amazon quotidianamente, il numero di decisioni d’acquisto mediate dall’intelligenza artificiale sta crescendo senza che ce ne accorgiamo.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 29 apr 2026

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Tiziana Foglio
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29 apr 2026
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