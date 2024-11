Come usare L'AI Rufus su Amazon per fare acquisti

Dato l’alto tasso di natalità dell’AI… è facile perdersi quando si tratta di nomi. Amazon sembra avere una certa dimestichezza con l’antica Roma per il suo ultimo nato, battezzato Rufus, il suo chatbot dotato di intelligenza artificiale, pronto a guidare gli utenti nelle loro scelte. Per aiutare i clienti a fare acquisti, infatti, Amazon ha deciso di inserire un nuovo pulsante nella sua applicazione mobile.

Su Amazon, si può ordinare praticamente tutto ciò che si desidera in pochi clic e ricevere i propri acquisti nei giorni successivi, se non addirittura il giorno dopo, per gli abbonati ad Amazon Prime. In poche parole, trovare quello che si cerca e a un prezzo adatto per le proprie tasche, è quasi impossibile. Tuttavia, a volte ci si può perdere di fronte a una scelta così ampia, trovandosi sommersi da migliaia di prodotti. Ma niente panico, l’intelligenza artificiale ci viene in soccorso.

Anche Amazon si è lanciata a tutta velocità nella corsa all’AI, integrandola in Alexa, anche se è ancora troppo lenta, o utilizzandola per riassumere i commenti e individuare le recensioni false sulla piattaforma.

Questa volta Amazon punta su Rufus, un chatbot AI pensato per aiutare gli utenti a fare acquisti. Il chatbot può fare ricerche pertinenti, rispondere a domande e dare consigli. In parole povere, svolgerà più o meno lo stesso ruolo di un personal shopper in un negozio fisico. Lanciato qualche mese fa negli Stati Uniti, Rufus è arrivato da poco in Italia, direttamente nell’applicazione.

Rufus di Amazon, come funziona?

“Rufus migliora in modo significativo la facilità con cui gli utenti possono trovare e scoprire i migliori prodotti per soddisfare le proprie esigenze”, ha spiegato Amazon sul suo post. Il colosso dell’e-commerce lo descrive come un assistente agli acquisti capace di rispondere alle domande dei clienti per aiutarli a trovare il prodotto di cui hanno bisogno. Basta toccare la nuova icona che appare nell’angolo in basso a destra dopo l’aggiornamento dell’app e sottoporgli una domanda.

Ad esempio, si può chiedere “Cosa devo considerare quando acquisto delle scarpe da corsa?” o “Qual è la differenza tra le scarpe da trail running e quelle da running?”. Si possono fare anche domande più specifiche come “Quali sono i modelli più resistenti?”.

Rufus può anche essere d’aiuto se ci si vuole lanciare in un progetto o un nuovo hobby, ma non si sa esattamente da dove partire. Ad esempio, si può chiedere cosa serve per dipingere con l’acrilico o di quali strumenti si ha bisogno per iniziare a creare un piccolo orto sul balcone.

Quando si fa una ricerca, si visualizzano alcuni suggerimenti per le domande correlate che semplificano l’esperienza. Rufus può anche confrontare diversi prodotti per aiutare i clienti nella scelta, o rispondere a domande più specifiche sulla qualità di un prodotto, sul suo utilizzo e così via. La risposta appare in una finestra durante il processo di acquisto. È possibile ingrandirla o ridurla, chiuderla quando non serve più e riprendere la navigazione.

Rufus utilizza un modello linguistico di grandi dimensioni addestrato sul catalogo dei prodotti di Amazon e sulle informazioni provenienti dal Web. Si possono chiedere informazioni sulle caratteristiche di un singolo prodotto. Ad esempio, si può domandare se un capo d’abbigliamento si può lavare in lavatrice. Per rispondere, si basa sulle informazioni fornite dal venditore, ma anche sulla sezione Domande e Risposte di ogni pagina e sulle recensioni pubblicate dagli utenti. Come faccia a distinguere tra recensioni autentiche e recensioni false resta ancora un mistero…

Rufus consentirà inoltre ad Amazon di recuperare dati preziosi per la pubblicità e gli inserzionisti. Sebbene non apparirà alcuna pubblicità nei risultati della ricerca – almeno per il momento – raccoglierà i dati dei clienti attraverso le domande poste per perfezionare le raccomandazioni sulla home page.

Come si usa Rufus per fare acquisti su Amazon?

L’utilizzo di Rufus è relativamente semplice.

1. Selezionare il pulsante Rufus

Andare su Amazon e selezionare il pulsante Rufus a sinistra della barra di navigazione. In alternativa, si può lanciare l’applicazione Amazon e premere il pulsante Rufus nell’angolo in basso a destra.

2. Utilizzare la casella di chat

Viene visualizzata una finestra di chat. È possibile inserire una domanda in linguaggio naturale o premere il pulsante del microfono e dettarla. Si può anche scegliere una domanda suggerita. Quando Rufus risponde, si possono fare altre domande o scegliere una delle domande suggerite.

3. Gestire le discussioni

Per visualizzare la cronologia delle chat, fare scorrere la finestra della chat verso l’alto. Premere quindi l’icona del menu in alto a destra della chat di Rufus e selezionare Gestisci chat. Se si vuole ricominciare da zero, basta premere Cancella la cronologia delle chat (verrà cancellata automaticamente dopo 28 giorni).

Come ottenere il massimo da Amazon Rufus

Rufus può essere utilizzato per diversi scopi:

1. Eseguire ricerche generali

Se si cerca un prodotto in particolare e si vuole fare una scelta oculata, Rufus può essere di grande aiuto. Basta chiedere cosa considerare per una determinata categoria di prodotti, ad esempio, “Cosa considerare quando si acquista un computer portatile?”, oppure porre domande dirette relative a una categoria, ad esempio, “Devo comprare un mouse per un computer portatile?”. Se non si è sicuri di qualcosa che riguarda un prodotto, Rufus di solito ha una risposta.

2. Informarsi su un prodotto specifico

Se si sta guardando un prodotto specifico su Amazon e si vuole saperne di più, si può chiedere a Rufus maggiori dettagli. Saprà di quale prodotto si sta parlando, quindi non è necessario nominarlo specificamente nella domanda. Ad esempio, si potrebbe essere interessati un proiettore e chiedersi se funzionerà in una stanza più luminosa, oppure se una cover di cui ci si è innamorati sarà compatibile con il proprio smartphone.

3. Confrontare le categorie di prodotti

Alcuni prodotti sembrano fare la stessa cosa ma hanno nomi diversi, e ci si può chiedere cosa li renda diversi. Si può chiedere a Rufus di spiegare le differenze per evitare di fare un acquisto sbagliato. Ad esempio, si può chiedere “Qual è la differenza tra un televisore e un monitor”.

4. Chiedere suggerimenti sui prodotti

Si potrebbe essere alla ricerca di un prodotto adatto a un’occasione, una persona, un evento o una situazione speciale. Rufus può sicuramente essere utile.

Si può chiedere: “Quali sono i migliori regali per un fanatico del Padel?”, “Cosa sarebbe perfetto per il compleanno di una bambina di 9 anni?” o “Di quale attrezzatura ho bisogno per suonare il vinile?”.

Rufus si o no?

Non bisogna dimenticare che Rufus è ancora in versione beta. La qualità delle risposte varia. A volte si ottengono informazioni supportate da ulteriori ricerche, altre volte le risposte sono imprecise, ma probabilmente con il tempo migliorerà o almeno, si spera!