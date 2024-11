La nuova Alexa è ancora troppo lenta

Il progetto di Amazon finalizzato al lancio di una nuova Alexa, potenziata dall’AI generativa, è noto da tempo. Qualcosa non è però andato per il verso giusto, portando al rinvio del debutto almeno fino al prossimo anno. Un articolo appena pubblicato da Fortune fa luce sulle difficoltà incontrate dal team impegnato sull’iniziativa, durante la fase di sviluppo.

Perché Amazon ha posticipato il lancio della nuova Alexa?

Stando a un documento interno datato inizio novembre, il problema più grande sarebbe da ricercare nell’eccessivo ritardo tra l’invio di una richiesta e l’ottenimento della risposta o l’esecuzione del comando associato. In altre parole, l’assistente di intelligenza artificiale è ancora troppo lento.

Questa latenza è stata ritenuta non in linea con le aspettative e potenzialmente in grado di infastidire gli utenti. Meglio dunque posticiparne il lancio.

La redazione di Fortune ha avuto accesso a una dozzina di pagine con report relativi agli ultimi tre mesi, nelle quali si fa riferimento non solo a questa criticità, ma anche a una qualità non sempre soddisfacente delle risposte restituite, all’incompatibilità con alcuni dispositivi (soprattutto con gli smart speaker Echo meno recenti) e al fatto che l’AI, a volte, svela il nome dei partner esterni che forniscono i loro servizi attraverso Alexa.

Va detto che alcuni di questi problemi potrebbero essere già stati risolti o in fase di risoluzione. Non si è fatta attendere la replica di Lauren Raemhild, portavoce Amazon. La riportiamo di seguito in forma tradotta.

L’AI generativa offre l’enorme opportunità di rendere Alexa ancora migliore per i nostri clienti e stiamo lavorando sodo per abilitare un’assistenza ancora più proattiva e capace su oltre mezzo miliardo di dispositivi con Alexa già nelle case di tutto il mondo.

Per la società, il lancio potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza, con l’obiettivo di assumere un ruolo da protagonista nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa. Può contare su una base installata di dispositivi che, come scritto, tocca il mezzo miliardo di unità. L’esperienza offerta dovrà però risultare soddisfacente, per evitare un esodo verso le alternative della concorrenza destinate a farsi sempre più numerose.