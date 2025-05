Google Drive, Gemini può analizzare e riassumere i file

Google annuncia ufficialmente l’integrazione di Gemini in Drive per l’analisi dei file. L’assistente AI di Big G ha molti talenti. Tra questi c’è la capacità di analizzare i file e fornire report dettagliati. Una funzione a pagamento dal lancio, poi diventata gratuita a febbraio. Ha senso quindi integrare questo potente strumento direttamente nel servizio cloud che si usa per archiviare i propri documenti.

L’analisi dei file basata su Gemini arriva su Google Drive

L’annuncio di Google arriva un po’ inaspettato, ma c’è un “ma”. Al momento, la funzione di analisi dei file basata su Gemini sarà disponibile solo per gli utenti Workspace Business, Enterprise e Education, oltre che per gli abbonati a Google One AI Premium. Un limite che, conoscendo Google, probabilmente non durerà per sempre. Tuttavia, per ora, il progresso ha un prezzo ben preciso.

L’integrazione degli strumenti di analisi di Gemini direttamente su Google Drive è decisamente interessante. Avere la possibilità di esaminare e ricavare informazioni dai propri file senza nemmeno aprirli (e quindi uscire dall’ambiente di Drive), renderà il flusso di lavoro più efficiente e produttivo per molti utenti.

Inoltre, l’applicazione dell’AI ai documenti personali apre la strada a scenari interessanti, dal rilevamento di pattern e trend nascosti all’identificazione di aree di miglioramento.