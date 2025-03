Gemini Deep Research più potente gratis per tutti: come usarlo

Nel 2025, l’intelligenza artificiale generativa non si limiterà più a rispondere alle domande degli utenti. Le aziende di AI stanno sviluppando anche funzionalità di agenti in grado di svolgere compiti online al posto dell’utente sul web, per fargli risparmiare tempo.

E Google non è indietro in questa nuova corsa. L’azienda ha già presentato il suo project Mariner, un agente AI che sarà in grado di prendere il controllo del browser Chrome per eseguire compiti come la ricerca di articoli online o riempire il carrello della spesa.

Gemini Deep Research, come funziona?

A dicembre, inoltre, Google ha lanciato Gemini Deep Research, un agente che funziona come un assistente di ricerca su Gemini. In poche parole, Deep Research è in grado di eseguire per l’utente ricerche online complesse, ad esempio ricerche di mercato, per generare un rapporto dettagliato. Questo è il tipo di ricerca che normalmente richiede ore di lavoro e la consultazione di decine di schede o documenti.

Inizialmente, Google offriva questa funzionalità solo agli utenti di Gemini Advanced, la versione a pagamento di Gemini. Ma in un annuncio pubblicato questa settimana, l’azienda afferma che ora chiunque può provare Deep Research. Inoltre, Google sta integrando Deep Research con il modello di intelligenza artificiale Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, che migliora la capacità di ragionamento e la qualità dei report creati.

Come utilizzare gratuitamente Gemini Deep Research

Per utilizzare Gemini Deep Research è sufficiente andare su Gemini, inserire la richiesta e attivare l’opzione “Deep Research” che appare sotto il campo di testo. Ovviamente la creazione del report richiede tempo. Mentre l’intelligenza artificiale lavora per noi, Gemini mostrerà le diverse fasi della sua ricerca, il suo ragionamento e le pagine web visitate per produrre il rapporto.

Come sempre, è necessario rimanere vigili, perché l’AI, oramai lo sappiamo, soffre di allucinazioni. Tuttavia, il vantaggio dei rapporti dettagliati generati da Deep Research è che sono incluse anche le fonti utilizzate. In questo modo è facile controllare ogni informazione.

Per il resto, è importante sottolineare che gli utenti della versione gratuita di Gemini hanno diritto a un numero limitato di utilizzi di questa funzione al mese. Big G parla di “un paio di volte al mese”.