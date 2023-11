Amazon usa l'IA per scoprire le recensioni false

Il 17 novembre è iniziata la settimana del Black Friday. Le offerte sono numerose, quindi gli utenti leggeranno sicuramente le recensioni per scegliere il prodotto migliore. Amazon usa l’intelligenza artificiale per individuare quelle false che possono influenzare negativamente l’esperienza di shopping.

IA per scoprire le recensioni false

Amazon sottolinea che le recensioni sono una parte importante dello store. Milioni di utenti fanno affidamento sulle recensioni per scegliere un prodotto, ma alcune non sono veritiere. Sono noti casi in cui il venditore ha chiesto all’acquirente di scrivere una recensione positiva in cambio di regali o sconti. Esistono inoltre veri e propri broker che pagano gli utenti reclutati sui social media.

Quando viene scritta una recensione, Amazon analizza il testo prima della pubblicazione con l’intelligenza artificiale. La maggioranza di esse supera i controlli. Se i tool IA rilevano una recensione fasulla, allora viene bloccata e l’autore non potrà più scrivere. In casi estremi verrà chiuso l’account e presentata una denuncia. Nel 2022 sono state bloccate oltre 200 milioni di recensioni false.

Amazon sfrutta anche l’IA generativa per analizzare diversi dati proprietari e comportamenti sospetti da parte degli utenti e dei venditori. Josh Meek, senior data science manager del team Fraud Abuse and Prevention, sottolinea che non è semplice individuare le differenze tra recensioni autentiche e false. Un prodotto potrebbe accumulare recensioni positive perché il venditore ha investito in advertising o offre il prodotto al prezzo migliore. Gli utenti possono invece credere che una recensione sia falsa perché ci sono errori grammaticali.

La scrittura di recensioni che sembrano autentiche viene facilitata proprio dall’IA generativa. Amazon sfrutta la tecnologia per creare i riassunti delle recensioni (solo negli Stati Uniti).