Amazon: riassunti delle recensioni con IA su app

Dopo una breve fase di test, Amazon ha annunciato che i riassunti delle recensioni con IA generativa sono visibili ad un numero maggiore di utenti (al momento solo negli Stati Uniti) che usano l’app mobile. Ciò dovrebbe velocizzare la scelta del prodotto da acquistare.

IA generativa per le recensioni

Amazon evidenzia che le recensioni degli utenti sono una delle più vecchie funzionalità introdotte sullo store (1995). Oggi sono sinonimo di shopping online perché nessuno effettua un acquisto senza aver letto i giudizi degli altri. Successivamente è stata aggiunta la possibilità di caricare foto e video. Dal 2019 è possibile lasciare solo un punteggio tramite stelle. Sono disponibili anche filtri per selezionare specifici modelli (ad esempio diagonale dello schermo o taglia).

Per alcuni prodotti viene ora mostrato il riassunto delle recensioni generato dall’intelligenza artificiale. Si può leggere in un breve paragrafo nella pagina del prodotto sotto il titolo “Customers say” (i clienti dicono). Alla fine è chiaramente specificato l’uso dell’intelligenza artificiale. Sono indicate anche alcune caratteristiche, come prestazioni, facile da usare e stabilità. Toccando i pulsanti corrispondenti vengono mostrate solo le recensioni che contengono riferimenti a quella caratteristica.

In base al test effettuato da The Verge sembra che vengano evidenziati soprattutto gli aspetti positivi, mentre quelli negativi sono pochi e relegati alla fine del riassunto. Amazon continuerà a migliorare i modelli IA in modo da estendere la funzionalità a più utenti e prodotti. I riassunti sono ricavati solo da recensioni per acquisti verificati. L’obiettivo è limitare al massimo le recensioni fasulle. L’azienda di Seattle usa diversi tool per individuare recensioni che possono ingannare i consumatori.