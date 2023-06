Amazon: IA per scoprire le recensioni false

Amazon ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale per velocizzare determinate attività, come l’individuazione dei prodotti danneggiati prima della spedizione. L’azienda di Seattle ha comunicato che l’IA viene utilizzata anche per scoprire le recensioni fasulle e per scrivere un riassunto di quelle più affidabili.

IA applicata alle recensioni

Amazon cerca da molti anni di contrastare la pubblicazione di recensioni false. Il problema maggiore è rappresentato dai cosiddetti broker che usano piattaforme di terze parti (inclusi i social network) per acquistare, vendere e ospitare le recensioni fake. La Competititon and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha avviato un’indagine oltre tre anni fa (tuttora in corso) per verificare l’adeguatezza delle misure implementate.

L’azienda di Seattle sfrutta modelli di machine learning per analizzare migliaia di dati e rilevare comportamenti fraudolenti. Recentemente sono stati adottati tool di intelligenza artificiale più sofisticati che considerano diversi parametri per individuare le recensioni false, tra cui il numero di login, la cronologia e la correlazione tra l’account dell’utente e quello del venditore (in alcuni casi vengono offerti sconti o prodotti in cambio di una recensione positiva).

Amazon ha comunicato che, grazie ai nuovi metodi, sono state bloccate oltre 200 milioni di recensioni false nel 2022. Con la diffusione dei chatbot è ancora più facile scrivere una recensione per un prodotto. In pratica, l’intelligenza artificiale deve scoprire recensioni false scritte dall’intelligenza artificiale.

Amazon ha iniziato ad usare l’IA generativa nella sua app per creare riassunti delle recensioni pubblicate dagli utenti. La funzionalità dovrebbe semplificare la scelta di un prodotto, sempre che nel riassunto non vengano considerate le recensioni false.