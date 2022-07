Amazon denuncia admin di un gruppo per recensioni false

Amazon ha annunciato l’avvio di una azione legate contro l’admin di un gruppo Facebook da più di 10 mila aderenti. Su questo gruppo sarebbe stata coordinata l’azione di pubblicazione di recensioni fasulle sui prodotti in vendita: tali azioni erano finalizzate ad orientare i favori e le vendite, a danno di acquirenti che in buona fede leggono le opinioni altrui prima di scegliere cosa acquistare.

Da tempo Amazon porta avanti azioni legali contro azioni truffaldine per rendere il proprio marketplace quanto più impermeabile possibile a questo tipo di iniziative distorsive. L’azione odierna è tuttavia particolarmente incisiva poiché non solo mette alla berlina tentativi di truffa di questo tipo, ma metteanche all’indice l’admin come responsabile primo dell’azione e ne riconosce quindi le responsabilità. Colpire l’admin per abbattere la forza che questi gruppi coordinati riescono a mettere insieme, insomma: una strategia mirata, finalizzata all’obiettivo ultimo di indebolire la pressione sul marketplace e sulla qualità delle proprie offerte.

Anche l’Italia era coinvolta dalle azioni del gruppo facebook incriminato: il nostro Paese, insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Giappone, è tra quelli in cui erano promosse le iniziative di produzione delle recensioni fasulle, coordinate promettendo prodotti o micropagamenti in cambio. Amazon ha messo a punto un sistema tramite IA per identificare le false recensioni e ripulire così continuamente i propri contenuti, ma l’alta capacità organizzativa di questi gruppi è qualcosa che impara più rapidamente dell’IA ad eluderne i controlli ed a modificare il proprio approccio di scrittura. Così facendo, in questa corsa tra guardia e ladri, Amazon è sempre in ritardo e la pressione è l’unica arma per costringere i truffatori a dover mutare continuamente riferimenti, network e strategie.

La nuova azione va inquadrata nello stesso modo, così chela prossima volta che un consumatore cercherà tra le offerte del giorno potrà scegliere con serenità e cognizione di causa.

