Claude Sonnet 4 con finestra di contesto da 1 milione di token

Claude Sonnet 4 di Anthropic ora supporta fino a 1 milione di token di contesto. Un traguardo che lo porta sullo stesso piano di Google Gemini e che moltiplica per cinque le capacità precedenti. Passa, infatti, dai 200.000 token originari a una finestra tale da ospitare interi progetti software o corposi set di dati in un’unica richiesta.

Claude Sonnet 4 sfida Google e OpenAI con una finestra di contesto da 1 milione di token

Per avere un’idea, parliamo della possibilità di inviare oltre 75.000 righe di codice senza doverle spezzettare. Un vantaggio enorme per sviluppatori, analisti e team che lavorano con volumi di informazioni complessi.

La nuova funzione è già attiva in beta pubblica sull’API di Anthropic e su Amazon Bedrock, mentre l’integrazione con Vertex AI di Google Cloud è in arrivo. Per ora, però, il privilegio è riservato agli sviluppatori di livello 4, con limiti di velocità personalizzati. L’azienda assicura che nelle prossime settimane amplierà l’accesso a un pubblico più vasto.

Prezzi

Gestire un contesto così ampio richiede più potenza di calcolo, e Anthropic introduce due fasce di prezzo:

Fino a 200.000 token: $3 per milione in ingresso, $15 in uscita;

Oltre 200.000 token: $6 per milione in ingresso, $22,50 in uscita.

Gli sviluppatori più attenti al budget potranno ottimizzare i costi con prompt caching e batch processing, arrivando persino a uno sconto del 50% per la finestra da 1 milione di token.

Anthropic lancia il guanto di sfida a Google

Google Gemini ha già portato la finestra di contesto a 1 milione di token, mentre OpenAI rimane cauta. Il CEO Sam Altman ha dichiarato di non aver visto ancora una forte domanda per contesti così lunghi, pur non escludendo future implementazioni. Un limite, quello di OpenAI, legato soprattutto alla disponibilità di GPU e alla scelta di dare priorità ad altre funzionalità sulla tabella di marcia.

In realtà, la finestra di contesto extra-large è una caratteristica sempre più richiesta per progetti di ricerca, analisi legale, elaborazione di codice complesso e gestione di grandi archivi testuali. Con 1 milione di token, Anthropic offre agli utenti un’alternativa a Gemini e mette OpenAI di fronte a una scelta.