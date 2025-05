Gemini, Google AI Pro, Google AI Ultra, quali sono le differenze?

All’inizio di questa settimana si è tenuta l’edizione 2025 di Google I/O. Il protagonista assoluto di quest’anno, è stata intelligenza artificiale. Oltre a svelare nuove funzionalità AI, Google ha lanciato anche due nuovi abbonamenti: Google AI Pro e Google AI Ultra, che si affiancano all’attuale Gemini.

Oggi ci sono tre modi per accedere a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, a seconda del livello di utilizzo e delle funzionalità desiderate.

We're upgrading our AI subscription plans to Google Al Pro and Google Al Ultra.

Google AI Ultra is perfect for our Gemini app power users, the trailblazers who want the highest rate limits and early access to our most capable models and features, including Veo 3. pic.twitter.com/aQwFXCVCck

— Google Gemini App (@GeminiApp) May 20, 2025