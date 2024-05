I 6 migliori strumenti AI che rispondono alle domande sui PDF

Sia per studio che per lavoro, sfogliare lunghi file PDF alla ricerca di informazioni specifiche può diventare estremamente noioso e dispendioso in termini di tempo. Tuttavia, esistono oggi strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano notevolmente il processo, rispondendo direttamente alle domande poste dall’utente riguardo ai contenuti di un PDF.

Questi tool AI consentono di ottenere rapidamente le risposte desiderate, senza dover scandagliare manualmente interi documenti, facendo risparmiare così tempo prezioso.

Come funzionano gli strumenti AI che analizzano i contenuti dei PDF?

Gli strumenti AI che comprendono il contenuto testuale all’interno dei documenti PDF, sfruttano tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e machine learning.

Innanzitutto, il PDF viene convertito in testo tramite tecniche di optical character recognition (OCR). Il testo estratto viene quindi elaborato per identificare frasi chiave, concetti, entità nominate e relazioni semantiche tra i vari elementi utilizzando modelli NLP addestrati su grandi set di dati.

In questo modo lo strumento è in grado di costruire una rappresentazione strutturata del contenuto del documento, come se ne generasse un “riassunto“. Quando l’utente pone una domanda, questa viene analizzata dallo strumento AI utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale. In questo modo viene estratto il concetto chiave della domanda posta dall’utente.

Il concetto chiave viene poi messo a confronto con la rappresentazione strutturata del contenuto del PDF generata in precedenza, in modo da individuare la porzione di testo rilevante che contiene la risposta alla domanda. Infine, viene generata una risposta accurata basandosi sulle informazioni estratte dal passaggio precedente. Man mano che l’utente pone più domande, lo strumento affina la sua comprensione del documento per fornire risultati sempre più precisi.

Come ottenere risposte da un PDF senza leggerlo: i 6 strumenti AI più efficaci

Consultare documenti in formato PDF è ormai un’attività quotidiana per studenti, ricercatori e professionisti di ogni settore. Spesso però ci si trova a dover esaminare file di decine se non centinaia di pagine alla ricerca di specifiche informazioni, con un notevole dispendio di tempo (e di pazienza!).

Fortunatamente la tecnologia viene oggi in aiuto: sono infatti disponibili diversi strumenti di intelligenza artificiale in grado di analizzare il contenuto dei PDF e rispondere direttamente alle domande poste dagli utenti, individuando velocemente le informazioni necessarie.

Ecco i migliori tool AI che consentono di ottenere in pochi secondi i dati richiesti da qualsiasi documento in formato PDF, semplicemente inserendo il testo e ponendo le domande.

1. AskYourPDF

AskYourPDF è uno strumento basato su ChatGPT che permette di caricare file PDF e ottenere in pochi minuti informazioni pertinenti sui contenuti. Una volta caricati i documenti, è possibile porre domande su qualsiasi argomento trattato nel PDF e ricevere risposte precise.

Grazie alle tecniche di role-playing, AskYourPDF consente di comprendere concetti complessi presenti nel file. L’utente, infatti, può assegnare ad AskYourPDF il “ruolo” di insegnante, spiegandogli che dovrà illustrare in modo semplice e chiaro gli argomenti presenti nel documento. In questo modo, quando l’utente pone una domanda, AskYourPDF risponderà come farebbe un docente, semplificando i concetti e fornendo tutti i dettagli necessari per una piena comprensione.

Ad esempio, se il PDF riguarda un argomento specialistico come la fisica quantistica, assegnando ad AskYourPDF il ruolo di insegnante è possibile ottenere risposte dettagliate ma semplici su temi complessi come il principio di indeterminazione di Heisenberg o la natura ondulatoria della materia. Lo strumento saprà adattare la terminologia e il livello di dettaglio in base al profilo di “insegnante” assegnatogli.

Oltre ai PDF, il tool permette di caricare altri formati come PPT, TXT, CSV. È possibile esportare la cronologia chat in PDF per consultazioni future. Inoltre, si può condividere un link univoco per permettere ad altri di interagire con il documento caricato, senza mostrare la cronologia pregressa. Sono disponibili piani gratuiti e a pagamento. Il piano gratuito supporta file fino a 15MB e 1 conversazione al giorno. I piani a pagamento partono da 11,99$ al mese con supporto OCR e limiti superiori.

2. ChatPDF

ChatPDF, come suggerisce anche il nome, permette di chattare con i PDF e gratuitamente. Per iniziare, basta caricare un PDF dal proprio dispositivo o recuperarlo da un URL. Il tool utilizza GPT 3.5 e supporta più lingue. Sebbene non sia in grado di leggere le immagini nei PDF, è in grado di comprendere i dati delle tabelle. Inoltre, salva la cronologia delle chat e consente di esportarla. Come AskYourPDF, ha una funzione per condividere il documento tramite un link.

3. Documind

La cosa migliore di Documind è che è possibile cercare informazioni da più PDF insieme. Innanzitutto, lo strumento consente di caricare i documenti singolarmente o in blocco. Quindi, è possibile visitare la dashboard e iniziare a porre domande. Documind scansionerà tutti i documenti per trovare le risposte.

Oltre a consentire di trovare informazioni specifiche dai PDF, Documind può anche generare sintesi di documenti lunghi. Un’altra caratteristica interessante, è la possibilità di caricare i PDF per creare il proprio chatbot e aggiungerlo al proprio sito web. In questo modo, si può utilizzare come bot di assistenza clienti. Naturalmente, è possibile usarlo anche internamente al proprio team.

Tuttavia, Documind fornisce un solo credito gratuito, che equivale a una sola domanda. Il piano Premium + è molto conveniente e per soli 6,93 dollari al mese permette di caricare fino a 5mila PDF.

4. LightPDF

LightPDF offre decine di strumenti per la conversione, la protezione e la modifica dei PDF, tra cui un chatbot AI per la lettura dei file PDF. Lo strumento fornisce risposte rapide alle domande e genera riassunti, schemi e tabelle dal documento caricato.

Una delle caratteristiche più utili di questo strumento è la visualizzazione del numero di pagina del file in cui sono state estratte le informazioni, in modo da poterle ricontrollare rapidamente. Dalle Impostazioni è possibile cambiare la lingua o passare a una modalità più precisa o creativa.

LightPDF non si limita ai PDF; lo strumento supporta anche file Excel, Word e PPT. Per caricare PDF con più di 100 pagine o file in un formato diverso dal PDF, è necessario passare a un piano a pagamento. LightPDF dispone anche di applicazioni per cellulari e desktop.

5. PDF.ai

PDF.ai ha un’interfaccia pulita e pratica. Divide la scheda in due colonne, mostrando il documento da un lato e il chatbot dall’altro. Allo stesso modo, è possibile accedere a tutti i documenti caricati e alla cronologia delle chat dalla dashboard.

Per ogni risposta, PDF.ai indica la fonte (il numero di pagina del file) e facendo clic si accede direttamente a quella pagina. È possibile regolare la visualizzazione e lo zoom del file per esaminare personalmente il documento.

L’account gratuito consente di caricare un solo PDF, quindi è solo a scopo di test, ma per 10 dollari al mese, è possibile caricare 100 documenti e porre 5000 domande al mese. PDF.ai ha anche un’estensione Chrome per i PDF. Anche se costoso, PDF.ai è un ottimo strumento di facile utilizzo, soprattutto se si preferisce visualizzare il documento da soli invece di affidarsi esclusivamente all’intelligenza artificiale.

6. Humata

Humata è uno strumento utile anche per i team aziendali poiché permette di organizzare i file in cartelle e offre accesso basato sui ruoli con crittografia SHA 256 bit. Con Humata è possibile combinare le risposte provenienti da più file. Inoltre, aggiunge riferimenti cliccabili alle risposte ed evidenzia la sezione di origine.

Lo strumento supporta vari formati come PDF, DOCX, PPT. Con il piano Teams è disponibile la funzionalità OCR per interrogare PDF scansionati. È possibile incorporare il chatbot in qualsiasi pagina web. Il piano gratuito consente 60 pagine e 10 domande. I piani a pagamento partono da 9,99 dollari al mese.