Word: arriva il riassunto automatico dei documenti con Copilot

Microsoft ha annunciato una nuova funzione per gli utenti di Word, pensata per semplificare la gestione di documenti lunghi. La nuova funzionalità, disponibile per coloro che dispongono di licenze Copilot idonee, genererà automaticamente un riepilogo dei punti chiave e delle idee principali subito dopo l’apertura di un documento.

Viviamo in un mondo di abbondanza di contenuti, quindi siamo costantemente alla ricerca di modi più efficienti per elaborare le informazioni. Microsoft Copilot può contribuire a ovviare a questa situazione fornendo un riepilogo automatico nella parte superiore dei documenti Word. Sintetizzando le informazioni più importanti in un formato digeribile, il riassunto di Copilot consente di comprendere rapidamente i punti chiave, senza dover leggere l’intero documento.

Come funziona il riassunto automatico di Copilot

Il riassunto automatico di Copilot è di facile utilizzo: basta aprire un documento Word e Copilot genererà un sommario nella parte superiore del documento. Gli utenti potranno fare clic sul pulsante “Visualizza altro” per espandere il riassunto e copiarlo o aprire una nuova chat con Copilot per discuterne.

Dopo aver apportato modifiche al documento, sarà possibile generare un nuovo riassunto che rifletta le modifiche più recenti. Word ricorderà anche l’ultimo stato del riassunto e avvierà il documento la volta successiva con il riassunto chiuso o espanso.

In questo modo, grazie all’intelligenza artificiale, è possibile estrarre ed elaborare rapidamente le informazioni salienti da contenuti lunghi. L’utente può farsi un’idea del topic principale nel giro di pochi secondi, risparmiando tempo prezioso.

Disponibilità e rollout graduale

Il riassunto automatico di Copilot è ora disponibile per alcuni utenti di Microsoft Word con licenze Copilot corrispondenti su Windows (versione 16.0.17928.20114 o successiva), Mac (versione 16.88, build 24081116 o successiva) e sul Web.

Microsoft sta implementando gradualmente questa funzionalità, quindi se non è ancora disponibile per tutti gli utenti, si consiglia di controllare nuovamente tra qualche giorno. Per ulteriori informazioni sul riassunto automatico di Copilot in Word, è possibile consultare il post sul blog ufficiale di Microsoft 365 Insider.