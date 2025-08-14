Mac Mini con M4, 16GB e SSD da 512GB torna in OFFERTA su Amazon

Per aggiornare la tua postazione con un computer compatto, potente e silenzioso, il nuovo Mac Mini con chipset M4 è la risposta che cercavi. Con 16GB di memoria unificata, archiviazione SSD da 256GB e potente chipset formato da CPU e GPU da 10-core oggi è in offerta su Amazon a soli 599 euro invece di 729, pagabile anche a rate.

Le caratteristiche del Mac Mini

Il nuovo Mac Mini ha un corpo così compatto che misura soltanto 12,7 cm per lato e puoi inserirlo nella tua postazione senza ingombrare, anzi conferendo eleganza e design ai tuoi spazi.

Con chipset M4 formato da CPU 10-core e GPU 10-core offre prestazioni di altissimo livello per ogni genere di applicazione, con una connettività avanzata che ti mette a disposizione, per la prima volta anche sul pannello frontale, porte USB‑C e jack audio, oltre alle porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro.

Perfetto specialmente se possiedi già altri dispositivi dell’ecosistema Apple, il Mac Mini si integra perfettamente con iPhone e iPad con la possibilità di copiare e incollare contenuti tra dispositivi, rispondere a chiamate FaceTime e altro ancora.

La soluzione ideale se volevi un computer potente, ma che fosse anche compatto ed elegante. Acquista ora il Mac Mini con M4 a soli 599 euro invece di 729.