 Mac Mini con M4, 16GB e SSD da 512GB torna in OFFERTA su Amazon
Su Amazon torna la possibilità di acquistare in sconto il nuovo Mac Mini con chipset M4, 16GB di memoria e 256GB di SSD.
Su Amazon torna la possibilità di acquistare in sconto il nuovo Mac Mini con chipset M4, 16GB di memoria e 256GB di SSD.

Per aggiornare la tua postazione con un computer compatto, potente e silenzioso, il nuovo Mac Mini con chipset M4 è la risposta che cercavi. Con 16GB di memoria unificata, archiviazione SSD da 256GB e potente chipset formato da CPU e GPU da 10-core oggi è in offerta su Amazon a soli 599 euro invece di 729, pagabile anche a rate.

Le caratteristiche del Mac Mini

Il nuovo Mac Mini ha un corpo così compatto che misura soltanto 12,7 cm per lato e puoi inserirlo nella tua postazione senza ingombrare, anzi conferendo eleganza e design ai tuoi spazi.

599,00 729,00€ -18%
Con chipset M4 formato da CPU 10-core e GPU 10-core offre prestazioni di altissimo livello per ogni genere di applicazione, con una connettività avanzata che ti mette a disposizione, per la prima volta anche sul pannello frontale, porte USB‑C e jack audio, oltre alle porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro.

Perfetto specialmente se possiedi già altri dispositivi dell’ecosistema Apple, il Mac Mini si integra perfettamente con iPhone e iPad con la possibilità di copiare e incollare contenuti tra dispositivi, rispondere a chiamate FaceTime e altro ancora.

La soluzione ideale se volevi un computer potente, ma che fosse anche compatto ed elegante. Acquista ora il Mac Mini con M4 a soli 599 euro invece di 729.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
14 ago 2025
