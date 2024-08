1X presenta NEO Beta: il robot umanoide per la casa

1X, una startup norvegese di robotica, ha appena presentato NEO Beta, un robot umanoide progettato specificamente per gli ambienti domestici. L’azienda ha pubblicato due video che mostrano le impressionanti capacità del modello di pre-produzione.

Il primo mostra NEO che assiste una donna recuperando e consegnandole uno zaino prima di partire, mentre il secondo mostra il robot che disfa i bicchieri di vino e maneggia delicatamente le uova in cucina.

Ciò che risalta maggiormente in queste dimostrazioni non è solo ciò che NEO fa, ma come lo fa: in modo silenzioso, efficiente e con un livello di destrezza che appare notevolmente simile a quello umano. In effetti, alcuni utenti di X hanno accusato erroneamente il video di essere un falso con un umano che indossa una tuta.

Con un’altezza di 5,41 piedi e un peso di soli 66 chili, NEO è costruito per adattarsi naturalmente agli spazi progettati per gli esseri umani. La sua anatomia ispirata ai muscoli sostituisce la tradizionale idraulica rigida, consentendogli di svolgere compiti delicati con una grazia sorprendente. Dalla manipolazione di fragili oggetti in vetro al sollevamento di un carico di 44 libbre, NEO dimostra una versatilità all’altezza delle sue impressionanti specifiche, tra cui una velocità di camminata di 2,5 miglia orarie e una velocità di jogging di 7,5 miglia orarie.

NEO Beta comprende la comunicazione non verbale

Forse la caratteristica più interessante di NEO è il suo approccio alla comunicazione. Nei video dimostrativi si nota che il robot non parla, ma risponde intuitivamente ai gesti umani, al linguaggio del corpo e ai comandi vocali. Questa comunicazione non verbale è fondamentale perché gli esseri umani spesso trasmettono le loro intenzioni attraverso indizi sottili, come un cenno del capo o uno sguardo, che NEO è in grado di interpretare e di agire. Imitando il comportamento umano sia nei movimenti che nelle risposte, NEO colma il divario tra uomo e macchina, rendendo le interazioni naturali e intuitive.

Il funzionamento quasi silenzioso di NEO è un altro trionfo ingegneristico. Anche durante i movimenti più complessi, il robot rimane praticamente silenzioso, ben lontano da altri robot rumorosi che abbiamo visto in altri modelli popolari come l’Atlas di Boston Dynamics Electric. Questa scelta mira a creare un robot che si integri nell’ambiente della vita domestica piuttosto che in un magazzino.

Le mani a cinque dita del robot sono un’altra caratteristica che spicca, offrendo un livello di destrezza non comune a molti dei suoi concorrenti. NEO viene mostrato mentre interagisce con oggetti di varie dimensioni e fragilità, dimostrando un’impressionante gamma di abilità motorie fini. Sia che si tratti di riporre delicatamente dei bicchieri da vino in una credenza o di sollevare uno zaino, NEO gestisce ogni compito con un livello di precisione che suggerisce una profonda comprensione delle proprietà fisiche degli oggetti e dei loro requisiti di manipolazione.

L’intelligenzA di NEO

Le capacità di NEO sono alimentate dall’intelligenza artificiale, che gli permette di imparare e adattarsi continuamente all’ambiente circostante. Il robot si basa sull’esperienza del suo predecessore, EVE, un altro robot umanoide sviluppato da 1X, che è stato presentato all’inizio di quest’anno mentre navigava in un ambiente d’ufficio in modo completamente autonomo.

Le conoscenze acquisite dalle interazioni di EVE sono state integrate in NEO, consentendogli di comprendere sia il linguaggio naturale che lo spazio fisico in cui opera. Man mano che NEO esegue i compiti, diventa sempre più efficiente, imparando da ogni interazione per servire meglio i suoi compagni umani.

Il test di NEO nelle case

L’attenzione alla sicurezza dell’azienda, gli ha permesso di distribuire NEO nelle case per test e riscontri reali, un passo fondamentale per il perfezionamento della tecnologia.

A gennaio, 1X ha raccolto con successo un round di Serie B da 100 milioni di dollari, sostenuto da OpenAI, Tiger Global e EQT Ventures. Questo finanziamento ha permesso a 1X di aumentare la produzione e accelerare il percorso verso il mercato, con l’obiettivo di rendere NEO un elemento comune nelle case di tutto il mondo.

I robot per la casa stanno arrivando…

La presentazione di NEO arriva in un momento di intensa innovazione e competizione nel settore della robotica umanoide. Nelle ultime settimane si sono viste dimostrazioni impressionanti da parte di startup cinesi come Astribot, Unitree e Zhiyuan, ma anche di aziende affermate come Boston Dynamics, Tesla e Figure 1. Ciascuna di queste aziende vuole aggiudicarsi un posto in prima fila per portare i robot umanoidi sicuri e utili nelle nostre case e nei luoghi di lavoro.