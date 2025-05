Intel: la prima CPU Panther Lake nel 2025, altri modelli nel 2026

Intel ha confermato il lancio dei processori per portatili di prossima generazione, ovvero Panther Lake, il cui debutto avverrà entro il 2025. Sebbene l’azienda abbia ribadito più volte questo piano, non ha mai chiarito come verrà lanciata la nuova linea. Secondo nuove indiscrezioni provenienti da fonti interne, l’azienda farà debuttare una sola configurazione delle nuove CPU, riservando le altre per il 2026.

Intel farà debuttare una sola CPU Panther Lake nel 2025

Alla fine terzo trimestre 2024, Intel ha introdotto la generazione di CPU Core Ultra 200V “Lunar Lake”. L’azienda ha tuttavia dichiarato che non ci sarà un successore diretto di questa architettura, poiché i costi di packaging rendono non più conveniente l’integrazione della memoria direttamente nel processore, pur risultando un’ottima novità per quanto riguarda i prodotti dell’azienda.

Intel ha quindi deciso di tornare a soluzioni più tradizionali con Panther Lake, una nuova architettura che dovrebbe alzare ulteriormente l’asticella dell’efficienza e delle prestazioni. Stando alle informazioni emerse, l’unica variante della nuova gamma in arrivo nel 2025 avrà 4 P-core e 8 E-core, senza alcun core a basso consumo (LP-Core), e sarà equipaggiata con 4 core GPU Xe3 “Celestial”.

Con un TDP di 45W, la nuova configurazione Intel Panther Lake si rivolge a un segmento di potenza superiore rispetto alle varianti Lunar Lake da 17W e 28W, ed è probabilmente destinata ai portatili da gioco, dove la grafica integrata ha ovviamente un ruolo meno centrale. Un’altra variante con 12 core Xe3 sembra invece pensata per notebook di fascia premium, non dotati di GPU dedicata.

C’è anche da dire che la versione non dotata di LP-Core non era affatto prevista nelle indiscrezioni emerse finora, il che è indice di un possibile nuovo modello. Essendo l’unica CPU che verrà lanciata quest’anno, confermata sia dalle dichiarazioni ufficiali che dalle informazioni trapelate, la gamma completa di Panther Lake potrebbe non essere svelata prima della fine del 2025.