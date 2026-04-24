Ubuntu 26.04 LTS ufficiale con kernel 7.0 e GNOME 50

Canonical ha annunciato la disponibilità di Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccon). L’undicesima versione con supporto a lungo termine include il Linux kernel 7.0 (come anticipato a dicembre) e il nuovo ambiente desktop GNOME 50. La distribuzione può essere installata anche su vecchi PC con 2 GB di RAM, ma sono consigliati almeno 6 GB.

Ubuntu 26.04 LTS: principali novità

Ubuntu 26.04 LTS utilizza il Linux kernel 7.0 annunciato da Linus Torvalds il 12 aprile che supporta nuovi componenti hardware, tra cui i processori Intel Core Ultra Series 3. L’ambiente desktop predefinito è GNOME 50 con nuove app e miglioramenti. Canonical ha completamente eliminato X11, quindi il server grafico è Wayland.

Le app X11 sono tuttavia supportate tramite Xwayland. È ancora possibile eseguire sessioni X11 per installare ambienti desktop alternativi, come KDE Plasma e Xfce. Sono inoltre supportati i driver proprietari per le GPU NVIDIA. Canonical ha aggiornato App Center per migliorare il supporto ai pacchetti Debian. Aggiunto anche il supporto per la cifratura dei dischi (se è presente un chip TPM).

Resources sostituisce l’app System Monitor, mentre il player video Showtime ha preso il posto di Totem. L’elenco delle novità è piuttosto lungo. Sul sito ufficiale ci sono le differenze rispetto alla precedente versione LTS (Ubuntu 24.04) e rispetto a Ubuntu 25.10. Il supporto a lungo termine significa che Ubuntu 26.04 riceverà aggiornamenti fino ad aprile 2031 (aprile 2041 per gli abbonati Pro).

È disponibile in diverse versioni (Desktop, Server, WSL, Cloud e Core) e può essere scaricata anche tramite rete BitTorrent. I requisiti hardware consigliati per la versione Desktop sono: processore dual core a 2 GHz, 6 GB di RAM e 25 GB di storage. Teoricamente sono sufficienti 2 GB di RAM, ma le prestazioni sono troppo basse. In tal caso è meglio installare una distribuzione derivata più leggera, come Xubuntu o Lubuntu.