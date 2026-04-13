 Linux kernel 7.0 è arrivato, ecco le principali novità
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Linux kernel 7.0 è arrivato, ecco le principali novità

Linus Torvalds ha comunicato la disponibilità della versione finale del Linux kernel 7.0 che verrà preinstallato in Ubuntu 26.04 LTS e Fedora 44.
Linux kernel 7.0 è arrivato, ecco le principali novità
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Linus Torvalds ha comunicato la disponibilità della versione finale del Linux kernel 7.0 che verrà preinstallato in Ubuntu 26.04 LTS e Fedora 44.
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Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità del Linux kernel 7.0, dopo sette versioni RC (Release Candidate) rilasciate a partire da metà febbraio. Verrà incluso in Ubuntu 26.04 LTS, Fedora 44 e nelle cosiddette distribuzioni “rolling release”, come Arch Linux. È l’ultima versione del kernel che supporta i processori i486.

Principali novità del Linux kernel 7.0

Il Linux kernel 7.0 aggiunge innanzitutto il supporto per nuovi processori e migliora quello esistente. Il kernel è già pronto per i futuri chip Intel Nova Lake e AMD Zen 6. Aggiunto inoltre il supporto per il firmware (GSC (Graphics System Controller) e la funzionalità Protected Xe Path (PXP) dei processori Intel Panther Lake. L’elenco dettagliato dei componenti hardware supportati è disponibile in questa pagina.

Importanti miglioramenti riguardano i file system. XFS offre ora l’autoriparazione autonoma. Un nuovo demone (xfs_healer) monitora in tempo reale eventuali errori nei metadati e nelle operazioni di I/O, attivando automaticamente le riparazioni. Btrfs supporta invece l’I/O diretto per blocchi di dimensioni superiori alla dimensione della pagina del kernel. EXT4 (predefinito su Ubuntu) offre prestazioni di scrittura migliori per le operazioni di I/O dirette simultanee su più file.

Con il kernel 7.0 sono state inoltre migliorate le prestazioni del driver NTFS3 (usato in caso di dual boot con Windows) e del file system exFAT (usato da unità USB e SD card). È presente anche il supporto iniziale per lo standard Wi-Fi 8.

Gli utenti più esperti possono compilare il codice sorgente e aggiungere il kernel 7.0. Per gli altri è meglio attendere la disponibilità nelle distribuzioni. La prima sarà Fedora 44 (14 aprile), seguita da Ubuntu 26.04 LTS (23 aprile). Sarà ovviamente incluso nelle rolling release, come Arch Linux. Linus Torvalds ha aperto oggi la finestra di merge per Linux kernel 7.1. La prima Release Candidate arriverà il 26 aprile. La versione stabile verrà distribuita a metà giugno.

Fonte: It's FOSS

Pubblicato il 13 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 apr 2026
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