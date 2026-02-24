Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system

Come promesso, ecco la prima Release Candidate del kernel Linux 7.0. La rc1 è stata rilasciata ufficialmente con alcuni cambiamenti importanti, uno dei quali riguarda il lavoro necessario per supportare i nuovi componenti hardware in arrivo da Intel e AMD (rispettivamente le architetture Nova Lake e Zen 6). Non è però l’unica novità inclusa.

Le novità del kernel Linux 7.0: ecco la rc1

Nel suo intervento Linus Torvalds, il papà del Pinguino, ha affermato che Abbiamo un nuovo numero importante semplicemente perché mi confondo facilmente e non sono bravo con i numeri grandi , ma non è così. Si tratta a tutti gli effetti di un major update.

Restando in tema di CPU, la tecnologia TSX (Transactional Synchronization Extensions) di Intel è impostata sulla modalità automatica per incrementare le prestazioni sui modelli più recenti. Ci sono poi il supporto all’accelerazione DSA 3.9 (Data Streaming Accelerator) per i chip Xeon, ai driver NTB (Non-Transparent Bridge) per quelli della famiglia Diamond Rapids e all’audio LPSS per Nova Lake. Aggiunta inoltre la compatibilità con processori di altri maker come nel caso delle istruzioni Atomic LS64/LS64V per quelli ARM64.

Invece, lato GPU, ci sono aggiornamenti per gli hardware AMD. Il resto del changelog è occupato da bugfix e ottimizzazioni varie. A questi si aggiungono miglioramenti ad esempio per quanto riguarda il supporto per Apple USB Type-C PHY e i file system F2FS, exFAT e EXT4. L’appuntamento con la 8.0 è fissato indicativamente per la seconda metà del 2029.

Considerando il nostro consueto programma di rilascio di cinque o sei versioni all’anno e la mia antipatia per i grandi numeri di versioni, dovreste aspettarvi che aumenteremo il numero principale all’incirca ogni tre anni e mezzo.

Tra le prime distribuzioni che saranno basate sul kernel Linux 7.0 dovrebbero esserci Ubuntu 26.04 LTS e Fedora 44. A seguire tutte le altre. La release finale è attesa tra meno di un paio di mesi, a seconda di quante RC si renderanno necessarie durante la fase di test: se saranno sette come previsto, dovrebbe arrivare il 12 aprile, altrimenti la settimana successiva.