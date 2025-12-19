Ubuntu 26.04 LTS in aprile con il kernel Linux 7.0?

Canonical ha annunciato che Ubuntu 26.04 LTS (Long-Term Support) arriverà nell’aprile 2026 con il kernel Linux 6.20. Allora perché il riferimento alla versione 7.0 contenuto nel titolo di questo articolo? Lo vedremo più avanti. Per il momento concentriamoci sull’incarnazione Long-Term Support di Resolute Raccoon.

Ubuntu 26.04 LTS in aprile, confermato

Innanzitutto, è stata confermata la roadmap anticipata all’inizio di novembre. Per quanto riguarda le novità attese con l’arrivo della piattaforma, alcune sono già note: una riguarda l’ingresso delle applicazioni Showtime e Resources che prenderanno il posto del lettore video Totem e del monitor delle risorse GNOME System Monitor, così da dare una svecchiata.

L’ambiente desktop sarà GNOME 50, anche in questo caso introdotto con l’obiettivo di modernizzare l’esperienza offerta. Altri interventi riguarderanno l’ottimizzazione delle prestazioni, in particolare per quanto riguarda le GPU e le sessioni Wayland, senza dimenticare la compatibilità con i sistemi fingerprint per l’autenticazione biometrica, l’audio, il processo di installazione, la crittografia, la gestione delle autorizzazioni, l’integrazione con il cloud e la documentazione.

Linux kernel 6.20 o 7.0? Deciderà Linus

Tornando alla questione kernel, la volontà è quella di scegliere il più recente anche se si trova ancora nella fase RC (Release Candidate), così da garantire un supporto hardware più esteso, anche per le componenti appena arrivate sul mercato. Il perché del riferimento alla versione 7 e non alla 6.20 è da ricercare nelle intenzioni di Linus Torvalds, che solitamente sceglie di saltare alla successiva dopo la x.19. La decisione è nelle sue mani. È avvenuto in passato, nel 2022, dalla 5.19 alla 6.0, così come nel 2014 dalla 3.19 alla 4.0. Invece, nel 2018 c’è stata la 4.20 e poi la 5.0.

Basandosi su quanto osservato con 88 release negli ultimi due decenni e mezzo, la previsione per il futuro è che la 6.20 (o 7.0) possa arrivare il 5 aprile 2026. Le successive sono attese per il 6 luglio (6.21), 16 agosto (6.22), 18 ottobre (6.23) e 20 dicembre (6.24). Nomi e tempistiche sono ovviamente soggetti a variazioni.