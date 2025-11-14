Ubuntu LTS: Canonical estende il supporto a 15 anni

Canonical ha deciso di estendere fino a 15 anni il periodo del supporto garantito a Ubuntu LTS (Long Term Support). Fino allo scorso anno il termine era stabilito in 10 anni, innalzato poi a 12 e ora ulteriormente incrementato. In questo modo, la versione 14.04 LTS Trusty Tahr diventa la più longeva di sempre, introdotta nel lontano 2014 e mantenuta fino al 2029.

15 anni di supporto per Ubuntu LTS

Queste release ricevono aggiornamenti standard, fix di importanza critica e patch di sicurezza per i primi 5 anni dalla pubblicazione iniziale. I successivi 5 anni sono coperti dalla formula Pro, accessibile gratis dagli utenti consumer e a pagamento dalle aziende. A questo si aggiungono ulteriori 5 anni (in precedenza 2) con il piano Legacy Add-On, sempre a pagamento.

Proponiamo di seguito la roadmap aggiornata, tenendo in considerazione le nuove tempistiche.

24.04 LTS Noble Numbat: release iniziale aprile 2024, fine del supporto standard gennaio 2029, fine del supporto Pro aprile 2034, fine del supporto Legacy Add-On aprile 2039;

22.04 LTS Jammy Jellyfish: release iniziale aprile 2022, fine del supporto standard gennaio 2027, fine del supporto Pro aprile 2032: fine del supporto Legacy Add-On aprile 2037;

20.04 LTS Focal Fossa: release iniziale aprile 2020, fine del supporto standard gennaio 2025, fine del supporto Pro aprile 2030, fine del supporto Legacy Add-On aprile 2035;

18.04 LTS Bionic Beaver: release iniziale aprile 2018, fine del supporto standard gennaio 2023, fine del supporto Pro aprile 2028, fine del supporto Legacy Add-On aprile 2033;

16.04 LTS Xenial Xerus: release iniziale aprile 2016, fine del supporto standard gennaio 2021, fine del supporto Pro aprile 2026, fine del supporto Legacy Add-On aprile 2031;

14.04 LTS Trusty Tahr: release iniziale aprile 2014, fine del supporto standard gennaio 2019, fine del supporto Pro aprile 2024, fine del supporto Legacy Add-On aprile 2029.

A queste versioni si andranno ad aggiungere in futuro le più recenti 25.10 Questing Quokka e 25.04 Plucky Puffin.

Canonical ha spiegato la decisione con la positiva accoglienza riservata alle iniziative messe in campo per il supporto esteso e a un interesse crescente, registrato soprattutto nei contesti in cui non è semplice eseguire upgrade hardware frequenti.