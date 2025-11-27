Ubuntu 26.04 LTS con GNOME 50, Showtime e Resources

Jean Baptiste Lallement, Director of Entineering di Canonical, ha annunciato il via al ciclo di sviluppo che porterà Ubuntu 26.04 LTS (nome in codice Resolute Raccoon) sui computer desktop, anticipando quelle che saranno alcune delle novità introdotte. Come anticipato all’inizio del mese, arriverà in primavera con la sua release finale e, al pari di tutte le altre versioni Long-Term Support, godrà di un supporto esteso a 15 anni.

Le novità di Canonical per Ubuntu 26.04 LTS

Sono state confermate più o meno tutte le ipotesi sulle caratteristiche più importanti, a partire da quella relativa alla presenza dell’ambiente desktop GNOME 50. Sono poi da segnalare due avvicendamenti per quanto riguarda le applicazioni di default: Showtime prenderà il posto di Totem come lettore video e Resources rimpiazzerà l’attuale monitor delle risorse di sistema (GNOME System Monitor). In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è fornire standard predefiniti moderni, coerenti e facili da usare, che si adattino naturalmente al resto dell’ambiente desktop .

Canonical è inoltre impegnata per migliorare le prestazioni offerte con le GPU moderne e la stabilità delle sessioni Wayland. Altri interventi riguardano la compatibilità con i lettori di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, il comparto audio, l’esperienza di installazione e primo utilizzo, la crittografia TPM (Trusted Platform Module), la gestione delle autorizzazioni concesse alle app, quella dei software e l’integrazione con il cloud. A questo si aggiunge un refresh della documentazione.

L’obiettivo è semplice: che tu sia un nuovo utente o un amministratore che distribuisce Ubuntu su larga scala, trovare informazioni chiare, accurate e aggiornate dovrebbe essere un gioco da ragazzi.

Chiudiamo con la roadmap che porterà al debutto di Ubuntu 26.04 LTS entro la fine di aprile, passando da step intermedi con un processo che prenderà il via nella seconda metà di febbraio.