 GNOME 50 è qui: presto sulla tua distribuzione Linux preferita
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GNOME 50 è qui: presto sulla tua distribuzione Linux preferita

Arriva GNOME 50 con tante novità: miglior gestione delle GPU, nuove funzioni per il parental control e ottimizzazioni per le finestre.
GNOME 50 è qui: presto sulla tua distribuzione Linux preferita
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Arriva GNOME 50 con tante novità: miglior gestione delle GPU, nuove funzioni per il parental control e ottimizzazioni per le finestre.

L’ambiente desktop open source fa cifra tonda: è disponibile GNOME 50. La nuova versione è descritta dai responsabili del progetto come il risultato di uno sforzo collettivo durato sei mesi, a cui ha contribuito l’intera community. Il nome in codice Tokyo è un omaggio agli organizzatori dell’evento GNOME.Asia Summit 2025 andato in scena a dicembre.

Questa versione non sarebbe stata possibile senza gli straordinari contributi, i feedback e l’incoraggiamento della nostra community.

Le novità di GNOME 50, presto nelle distro Linux

Le novità introdotte sono davvero tante, racchiuse in un elenco che sa di major update. Tra queste ci sono il supporto al refresh rate variabile per i display compatibili, la rimozione di X11 in favore della presenza esclusiva di Wayland, miglioramenti nel riconoscimento delle GPU, la gestione evoluta dei layout tastiera, il monitoraggio avanzato del tempo trascorso davanti allo schermo e un aggiornamento per gli strumenti del parental control.

La novità di GNOME 50 per lo Screen Time

A quanto già elencato si aggiungono prestazioni migliorare con in driver NVIDIA, la modalità colore sdr-native, un’ottimizzazione nella gestione delle finestre da parte di Mutter e nella ricerca con il file manager Nautilus. Ancora, il browser Epiphany permette di nascondere i banner dei cookie. E come da tradizione, con ogni release arrivano nuovi sfondi ufficiali, rigorosamente fatti a mano come ci tiene a sottolineare l’annuncio. Eccoli.

I nuovi sfondi di GNOME 50

Il changelog completo è molto più lungo e disponibile sulla pagine del sito ufficiale (link a fondo articolo). Vedremo l’ambiente desktop GNOME 50 integrato in alcune delle più note distribuzioni Linux in arrivo nel prossimo periodo a partire da Ubuntu 26.04 LTS (in uscita nel mese di aprile) e Fedora 44.

Per l’installazione, consigliamo di attendere il rilascio ufficiale della distribuzione Linux prescelta. Molte distribuzioni note rilasceranno a breve GNOME 50 e alcune offrono già versioni di sviluppo che includono l’ultima versione.

La prossima versione, la 51, è attesa per il settembre 2026 accompagnata dal nome in codice A Coruña.

Fonte: GNOME

Pubblicato il 19 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
19 mar 2026
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